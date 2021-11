Caffè Meletti tappa speciale di Prossima Fermata Piceno

Ascoli Piceno – Caffè Meletti, uno dei locali storici d’Italia, sulla splendida piazza del Popolo, sarà prestigioso palcoscenico di Prossima Fermata Piceno, progetto inserito all’interno del bando Marche: Dalla Vigna alla Tavola, finanziato dalla Regione Marche, Assessorato Agricoltura. L’appuntamento è per domenica 21 novembre alle ore 13 e protagonista assoluto della giornata sarà sua maestà il tartufo pregiato dei Sibillini, Bianco pregiato e Nero uncinato, pronti a regalare grandi emozioni ai partecipanti.

Un menu in grande stile con una entree di Mini Muffin al formaggio e tartufo Nero Uncinato dei Sibillini. Seguono gli antipasti: crema di Parmigiano, Uovo a bassa temperatura e Tartufo bianco Pregiato dei Sibillini. Battuta di Marchigiana, Nocciole e Tartufo Nero Uncinato dei Sibillini. Primi piatti: tagliatella al Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini. Secondo piatto: Guancia di Vitello Funghi e Tartufo Nero Uncinato dei Sibillini. Dessert: Il bianco e il nero dei Sibillini (mousse di cioccolato bianco, polvere di liquirizia, latte di mandorle, scaglie di fondente, Tartufo Nero Uncinato dei Sibillini). Vini: Rosato Brut Tenuta De Angelis. Cantine: Ciu Ciu, Santa Liberata, Il Crinale, Pantaleone, Velenosi. Costo pranzo € 50, vini inclusi.

La tappa ‘Prossima Fermata Piceno’ a Caffè Meletti si inserisce tra i tredici gustosi appuntamenti enogastronomici, con l’obiettivo di far conoscere le eccellenze della tradizione picena in abbinamento alle migliori etichette di vino. Fino al 7 dicembre, tante tappe golose tra cibo, vino e paesaggio, alla scoperta di prodotti e tradizioni, con i migliori chef del territorio, dal mare Adriatico ai monti Sibillini.

‘Marche: dalla vigna alla tavola’ è il bando regionale nato per sostenere i produttori di vini di qualità e al settore della ristorazione in vista delle riaperture post Covid, destinando risorse per progetti promozionali e di degustazione dei prodotti alimentari di qualità, a partire dai vini a denominazione certificata.

Il bando ‘Marche: dalla vigna alla tavola’, promosso dal Vice Presidente Mirco Carloni, -assessore all’Agricoltura – ha visto finanziare tutti i 21 progetti presentati, che coinvolgono centinaia di aziende agricole, vitivinicole e attività della ristorazione, comunicazione, tour operator e organizzazione eventi.