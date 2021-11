GLS Dolphins Ancona: prima trasferta stagionale per la under 18

Prima trasferta stagionale per la under 18 dei GLS Dolphins Ancona che domenica alle 14,30 saranno di scena a Roma, al Francesco Totti, contro la Legio XIII.

Uno scherzo del calendario ha infatti voluto che tutta l’andata dei ragazzi di coach Andrea Polenta si giocasse in casa, con la conseguenza che l’intero ritorno sarà adesso giocato in trasferta.

Il 18 ottobre al Mandela i Dolphins si imposero per 44 a 0. Ma adesso sarà tutta un’altra storia. La Legio ha accumulato esperienza giocando una buona partita persa di poco contro i Grizzlies Roma. Poco da dire invece sulla loro terza partita contro i Guelfi Firenze, sospesa causa maltempo mentre i toscani vincevano per 0 a 21 e che verrà portata a termine sabato 27 novembre.

Per i Dolphins qualche rientro dopo la settimana di pausa. Per il punto sulla situazione la parola come sempre a Coach Polenta. «Ci attendiamo un avversario differente dall’andata. I ragazzi della Legio hanno molti più allenamenti e minuti di gioco che a metà ottobre. Contro i Grizzlies non hanno affatto sfigurato. Sono certo che faranno di tutto per dimostrare che l’ampia sconfitta della prima giornata è solo un lontano ricordo. L’attenzione poi è massima viste anche le insidie del caso». Tipo? «Per molti sarà la prima trasferta in assoluto. La prima alzataccia, il primo viaggio in pullman prima di una partita. Il viaggio Ancona-Roma probabilmente non è nulla di trascendentale ma è comunque una prima volta. Vedremo come reagiranno molti di loro».

In queste due settimane si è riusciti a lavorare bene? «Quello sì. La presenza agli allenamenti è stata ampia e proficua. Abbiamo lavorato molto per colmare difetti e lacune visti nelle prime tre partite di campionato. Speriamo di non vederne più. Abbiamo prestato molta attenzione anche alle troppe fasi di distrazione e i cali di attenzione. I ragazzi son giovani e questo è sempre un aspetto molto complicato».

La partita sarà visibile in streaming su youtube grazie al canale DolphinsAnconaTV al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=zNg8r2uUgko

Sempre domenica ma alle ore 16 per il girone C si disputerà Grizzlies Roma – Guelfi Firenze.