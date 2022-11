Calcio a 5: l’ASD San Giuseppe debutta nel campionato OPEN CSI

L’ASD del presidente Alfredo De Berardinis dopo 16 anni di attività sportiva nel settore giovanile, costellata da prestigiosi risultati, come la partecipazione alla finale nazionale di calcio a 5 di Lignano Sabbiadoro (UD), organizzata dal Centro Sportivo Italiano (CSI), debutta con la prima squadra nel Campionato Open CSI 2022/2023 promosso dal Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

Come da calendario, il debutto è previsto mercoledì 23 novembre contro i campioni provinciali del CSI Montefiore. L’incontro verrà disputato alle ore 21:00 presso il Palazzetto dello sport ubicato via Umberto Tomei a Montefiore dell’Aso (AP).

Al predetto campionato parteciperanno anche le seguenti squadre: Sambenedettese Beach Soccer, ASD Acquaviva Calcio, Futsal Caselle, Sporting Grottammare, e ASD Stortenham.

Con una media di 17 anni (tra le compagini più giovani del circuito nazionale OPEN CSI di calcio a 5) la rosa della squadra, allenata dal tecnico De Zio Giacomo, è composta dai seguenti ragazzi: Barelli Leonardo (capitano), Chincoli Vincenzo; Cimini Luca, Colucci Vasco Maria, Di Giammichele Matteo, Fede Valerio, Fioroni Alessandro, Indrio Lorenzo, Morelli Lorenzo, Neve Jacopo (Vice Capitano), Pisciotta Riccardo, Rossi Matteo, Spina Valerio, Spinosi Pier Francesco, Torchetti Francesco, Valeri Giuseppe (Vice capitano).

Il modello “green” fortemente voluto dallo staff tecnico dell’ASD San Giuseppe – presieduto da Adriano Piccinno – evidenzia come la formazione educativa e di crescita sportiva non può prescindere dai bisogni fondamentali dell’individuo: divertirsi, sentirsi bene, stare insieme, migliorarsi, mettersi alla prova.

Il primo incontro casalingo dell’ASD San Giuseppe è in programma lunedì 28 novembre alle ore 21:30 contro la Sambenedettese Beach Soccer di Castignano (AP). La gara verrà disputata presso la Palestra Sabotino D’Angelo in via Valcuvia Porto D’Ascoli – San Benedetto del Tronto.

Gli allenamenti dell’ASD si svolgono presso il campo sintetico di calcio a 5 – Campo Fiore – (gestito dall’Associazione Cittadini Insieme Albula Centro) situato in Via Montello a San Benedetto del Tronto.

Il ruolo di Consulente ecclesiastico dell’ASD San Giuseppe, è ricoperto da p. Mario Amadeo, parroco della locale Parrocchia di San Giuseppe.