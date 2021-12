Camerino, la Romagna ancora al fianco dei terremotati

Consegnati a Camerino i panettoni che come ogni anno dona il benefattore di Gatteo a Mare, in Romagna, alle popolazioni colpite dal sisma 2016. Si è rinnovato il gesto di solidarietà nei confronti della città ducale dal sig. Doriano Corbelli e dalla sig.ra Lucia Guerrieri. “Dobbiamo ringraziare anche la Protezione Civile regionale per la collaborazione e quella locale che distribuirà i panettoni agli abitanti delle SAE – ha detto il sindaco Sandro Sborgia – In occasione del Natale, il signor Doriano Corbelli della “Green Garden Piante e fiori” di Gatteo a Mare e la signora Lucia Guerrieri hanno voluto ribadire la loro vicinanza ai cittadini di Camerino, attraverso la donazione di panettoni. Un gesto di grande solidarietà e di augurio, mai scontato e che ci commuove perché a distanza di 5 anni dal sisma si rinnova un atto di sensibilità e attenzione che dimostra una grande vicinanza”.

Loading...