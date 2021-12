“Caterina Caselli -una vita, 100 vite” al Cinema Gabbiano, 21 dicembre

Il Cinema Gabbiano proporrà in serata unica martedì 21 dicembre il racconto unico e senza tempo di una grande figura della cultura italiana, un’icona di avanguardia musicale e di costume: Caterina Caselli – Una vita, 100 vite è il titolo di questo affascinante documentario presentato in anteprima come Evento Speciale alla XVI edizione della Festa del Cinema di Roma.

Il regista Renato De Maria, del quale ricordiamo almeno Hotel Paura, Paz! e La prima linea, ha anche collaborato alla stesura della sceneggiatura, cercando la chiave giusta per presentare e raccontare Caterina Caselli, che si svela durante il film in un dialogo intenso e serrato, mostrando la sua passione per la musica, per lei una vera e propria vocazione. Alternando aneddoti intimi a testimonianze pubbliche, De Maria fa emergere il ritratto di una donna che ha spesso saputo precorrere i tempi, attraverso scelte controcorrente e molte volte davvero coraggiose. La sua vita non sempre è stata facile, ma questa artista considerata rivoluzionaria negli anni ’60 ha finito per diventare una imprenditrice capace di portare la musica italiana nel mondo.

Distribuito da Nexo Digital nelle migliori sale italiane, Caterina Caselli – Una vita, 100 vite si avvale della partecipazione straordinaria di Paolo Conte e Francesco Guccini, di Andrea Bocelli, Elisa, i Negramaro ed Ennio Morricone. L’ampio materiale di repertorio, comprese naturalmente tante canzoni, fanno del lavoro di De Maria un documentario in grado di aprire uno squarcio suggestivo sul mondo della cultura italiana, dagli anni della Beat generation fino ai giorni nostri.

Caterina Caselli – Una vita, 100 vite sarà proiettato al Gabbiano in spettacolo unico, martedì 21 dicembre, con inizio alle ore 21:15.

