Celebrazioni mercantiniane, proseguono gli eventi a Ripatransone

Proseguono a Ripatransone gli eventi che da più di un anno la Città dedica al suo figlio storicamente più noto e rappresentativo.

DOMENICA 18 Dicembre alle ore 17,30 un Concerto di Natale a cura della Corale Madonna di San Giovanni diretta da Nazzareno Fanesi e Federico Carboni. Alle ore 18 il programma prevede la presentazione della ristampa di un preziosissimo volume, finora introvabile, uscito nel 1996 e riproposto agli studiosi e ai cittadini in una nuova veste con saggi introduttivi aggiunti e aggiornati.Il libro sotto il titolo di “ I CANTI” raccoglie tutta l’opera poetica di Luigi MERCANTINI, l’epistolario e i principali scritti in prosa. Si tratta di un grande omaggio ad un protagonista del Risorgimento che contribuì alla storia letteraria dell’Ottocento con testi che ancora oggi vengono considerati fondamentali come “La Spigolatrice di Sapri” o “l’Inno di Garibaldi”. Dopo il saluto del Sindaco Alessandro LucciariniDe Vincenzi e dell’Assessore alla Cultura di Ripatransone Stefania Bruni, l’intervento della Regione Marche che ha sostenuto il programma celebrativo, il libro verrà presentato da Gino Troli e Mario Arezzini in rappresentanza del Comitato Scientifico che ha curato il libro e tutti gli eventi precedenti tra 2021 e 2022.

La figura di Mercantini è più che mai presente nella vita culturale di Ripatransone e vedrà altre occasioni di studio e approfondimento a partire dalla nascita di un Centro Studi che avrà il nome del grande poeta ripano e farà di Ripatransone, che ha già un Museo risorgimentale, il cuore della ricerca storica sull’Ottocento nelle Marche in collaborazione con il Liceo Mercantini, una istituzione scolastica fortemente radicata nella tradizione ripana.