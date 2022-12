Incidente sulla SS73 di Bocca Trabaria, due persone ferite

Sulla strada statale 73 ‘di Bocca Trabaria’ è provvisoriamente chiusa, a causa di un incidente, la carreggiata, in direzione con il confine regionale umbro, tra Bellocchi (km 106,300) e Lucrezia (km 102,500) dir. Umbria, con uscita obbligatoria a Bellocchi (provincia di Pesaro Urbino).

Per cause in corso di accertamento l’incidente ha coinvolto due veicoli e si registrano due feriti.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

