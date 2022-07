Cesare ha gusto: risate in bocca alla romana, spettacolo comico a Fano

Giovedì 14 luglio alle ore 21.15 alla Rocca Malatestiana di Fano debutta il nuovo spettacolo comico CESARE HA GUSTO, viaggio comico ai tempi dell’antica Roma.

Il San Costanzo Show arricchisce il programma della Fano dei Cesari con uno spettacolo che porta il pubblico a compiere dei salti nel tempo dall’epoca moderna ai tempi dell’Impero Romano per raccontare e valorizzare gli antichi monumenti presenti a Fano e nelle Marche.

Troveremo i personaggi famosi dell’antica Roma trapiantati nelle Marche pronti a confrontarsi con i comici del San Costanzo Show.

Un modo nuovo di conoscere le bellezze della nostra regione.

Al termine dello spettacolo un evento speciale: la proiezione del cortometraggio ideato e diretto dal San Costanzo Show “La Scoperta del Secolo”. Un mini-film in cui i comici simulano la rocambolesca scoperta della famosa Basilica di Vitruvio: un monumento importantissimo della Romanità che tutti gli archeologi cercano e nessuno ancora ha mai trovato.

Una serata di spettacolo e cinema tutta da scoprire.

Risate dal vivo per riportare il grande pubblico a godere della bellezza di una serata a teatro e al cinema in un solo spettacolo.

Lo spettacolo è realizzato con il contributo della Regione Marche e il patrocinio del Comune di Fano. Biglietti acquistabili la sera dello spettacolo dalle ore 20 alla Rocca Malatestiana. Info e biglietti online su www.sancostanzoshow.com 3284173247

