Chiara Giacobelli presenta a Jesi il nuovo libro “Le Marche romantiche e misteriose”

Valeria Moriconi, Celeste Erard, Angelo Colocci… e tanti altri. 30 personaggi affascinanti, tutti aventi un legame particolare con le Marche, raccontati insieme ad altrettanti itinerari turistici da Chiara Giacobelli, scrittrice, giornalista, blogger e insegnante.

Domenica 14 novembre ore 17, presso la Galleria di Palazzo Pianetti a Jesi, sarà presentato il nuovo lavoro editoriale dell’autrice anconetana, “Le Marche romantiche e misteriose”, pubblicato da “Le guide in tasca” di Ciabochi Editore. L’incontro, condotto dal giornalista Giovanni Filosa, e alla presenza della scrittrice, sarà l’occasione per conoscere il volume dedicato a scoprire non soltanto le Marche meno note, ma anche i personaggi che nel corso dei secoli ne hanno segnato la storia, senza tuttavia lasciare una forte memoria di sé.

Promuovono la serata i Comuni di Jesi e di Maiolati Spontini, e Fondazione Pergolesi Spontini, nello stesso giorno in cui si celebra l’anniversario della nascita del compositore Gaspare Spontini (che nacque a Maiolati 14 novembre 1774), e nel ricordo anche dell’attrice jesina Valeria Moriconi, che il 15 novembre prossimo avrebbe compiuto 90 anni.

“Le Marche romantiche e misteriose” raccoglie 30 racconti che, con uno stile narrativo e intimista, sbirciano nelle vite di altrettanti poeti, scultori, scrittrici, attrici, collezioniste d’arte, mecenati, regine, papi, registi, esploratori, nonché compagne di maestri come Gioachino Rossini e Gaspare Spontini.

Per ogni storia raccontata si aggiunge poi un itinerario che porterà il lettore alla scoperta di castelli, parchi, rocche, musei, passeggiate, borghi e molto altro, legati al personaggio narrato e scelti tra i luoghi meno inflazionati delle Marche. Scopo di questo libro, che è al contempo una guida, una raccolta di racconti e un saggio storico, è infatti quello – come sempre nelle intenzioni dell’autrice – di far conoscere gli angoli e le vicende ancora poco note della regione, al fine di far emergere una ricchezza purtroppo tuttora sconosciuta ai più.

Inserito nella collana di successo “Le guide in tasca” di Ciabochi Editore e distribuito in tutte le librerie delle Marche, ma ordinabile anche nel resto d’Italia e negli store online, il libro ha vinto il bando della Regione Marche per l’Editoria 2020 per il progetto curato e originale, che è in grado di valorizzare una terra su cui c’è ancora molto da raccontare, curiosare, riportare alla luce. Le storie sono inoltre accompagnate da un ricco apparato di immagini, cosicché la guida si presenta piacevole anche da un punto di vista estetico.

Eccoci allora aprire le porte di casa Rossini per incontrare la sua adorata moglie Olympe Pélissier, ambita dama dei salotti parigini poi convolata a nozze con il compositore e rimastagli accanto sino alla fine; entreremo nel laboratorio artistico dello scultore Pericle Fazzini, originario di Grottammare e tra i grandi nomi del Novecento; ammireremo le opere di Carlo Maratti, il pittore più celebre e acclamato del Sei-Settecento italiano, oggi purtroppo pressoché dimenticato; vivremo le pene d’amore della regina Giovanna II d’Angiò, magari salendo sulle mura della splendida Rocca di Arquata del Tronto; ci appassioneremo di arte insieme a Giovanna da Montefeltro, la figlia del grande Federico che fu mecenate e protettrice di Raffaello Sanzio; torneremo a teatro con l’attrice jesina Valeria Moriconi e con il regista di Polverigi Roberto Cimetta. E ancora visiteremo insieme il Palazzo dei Principi di Carpegna, la Rocca di Sassocorvaro, la Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno con le opere di Giovanna Garzoni, la Casa Museo Colocci Vespucci, il Parco Celeste Erard e molti altri siti meravigliosi che attendono solo di essere rivalutati e amati.

INGRESSO GRATUITO

è gradita la prenotazione: 0731 538439 – [email protected]

L’accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (rif. Decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105)