“Chiese e tesori di San Benedetto del Tronto”: presenti turisti da Marche ed Abruzzo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono arrivati turisti da varie zone delle regioni Marche ed Abruzzo per partecipare al tour culturale “Chiese e tesori di San Benedetto del Tronto”. L’iniziativa è stata organizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps in collaborazione con Qualis Lab Analisi Cliniche e con l’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Diocesi di San Benedetto del Tronto, col sostegno della Fondazione Carisap.

Si è trattato di un vero e proprio viaggio nel tempo della città di San Benedetto del Tronto durante il quale la guida turistica abilitata Valentina Carradori ha fatto meglio conoscere l’abbazia di San Benedetto Martire, la Torre dei Gualtieri, la chiesa della Madonna della Marina, ma anche il mondo della marineria sambenedettese, l’ex ospedale di Via Pizzi, le vecchie sedi del municipio cittadini e tanti altri dettagli che hanno affascinato il folto gruppo dei presenti.

Sono state anche descritte le importanti opere presenti all’interno proprio dell’abbazia di San Benedetto Martire e della chiesa della Madonna della Marina, ma si è parlato anche della chiesa di San Giuseppe e della localizzazione della chiesa della Madonna della spiaggia oltre che della storia del patrono della città San Benedetto Martire.