Ciclismo: a Porto Sant’Elpidio il galà In Fuga verso il 2023 con Francesco Moser e Davide Cassani

Nel solco della tradizione a Porto Sant’Elpidio, il galà In Fuga verso il 2023, aperto ad amici, addetti ai lavori e personaggi noti del mondo del ciclismo, è un tipico momento conviviale per scambiarsi gli auguri di Natale all’insegna della passione delle due ruote e del buon cibo: l’appuntamento è presso il Ristorante Perla sul Mare nella città elpidiense venerdì 9 dicembre a partire dalle 20:00.

Con la conduzione della serata affidata ai giornalisti Rai Sport Giorgio Martino e Antonello Orlando, e la consegna del premio Ferro di Cavallo, i due ospiti illustri di questa edizione del galà saranno Francesco Moser e l’ex cittì della nazionale Davide Cassani, insieme ad altri personaggi del giornalismo sportivo e dello spettacolo come Gianni Solaroli (giornalista ed opinionista delle trasmissioni televisive dell’emittente 7Gold).

Tra aneddoti e ricordi del ciclismo del passato, sarà ufficializzato il programma degli eventi ciclistici 2023 con il trittico di fine maggio a Porto Sant’Elpidio (26 cronometro individuale per esordienti, crono a coppie per allievi, juniores, under 23 e amatori, 27 gara juniores, 28 Granfondo Porto Sant’Elpidio al mattino e gare giovanissimi, esordienti e allievi al pomeriggio), il Papà Elio Gran Premio Giorgio Mare il 30 luglio per allievi ad Urbisaglia e la Granfondo dei due Santuari del Fermano il 15 ottobre.

Il costo della cena è di 40 euro, info e prenotazioni al contatto telefonico 3486112574 (Celso Bugiardini).