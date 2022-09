Ciclismo, Giro delle Marche: risultati della Crono di Recanati

Dedicato alla prova contro il tempo l’avvio del Giro delle Marche in Rosa sulle strade del centro storico di Recanati dove l’elite lombarda Martina Fidanza (Fiamme Oro) e la juniores veneta Michela De Grandis (UC Conscio Pedale del Sile) sono diventate le protagoniste assolute del prologo di 3 chilometri che ha aperto la quinta edizione organizzata dalla Born to Win in collaborazione con la SCA Offida.

La campionessa del mondo su pista in carica nello scratch Fidanza ha chiuso in 4’30”40 mettendosi alle spalle Sofia Collinelli dell’Aromitalia Basso Bikes Vaiano (4’31”91) e Alice Gasparini della Isolmant Premac Vittoria (4’40”70).

Quarto tempo generale di 4’51”17 ma la migliore in assoluto tra le donne juniores De Grandis che ha preceduto Alice Brugnera della Breganze Millenium (4’53”95) e Giulia Raimondi del Team Wilier Chiara Pierobon (4’56”05).

Sulla base dei migliori piazzamenti nella classifica della cronometro sono state attribuite simbolicamente le maglie blu dei gran premi della montagna e verde dei traguardi volanti rispettivamente a Collinelli e a Gasparini, in presenza dell’assessore allo sport della città di Recanati Sergio Bartoli.

A Loreto nella frazione di Villa Musone lo svolgimento della seconda prova sabato 10 settembre con partenza alle 14:00 sulla distanza di 112 chilometri. Otto giri complessivi di cui i primi quattro di 6,5 chilometri cadauno, a seguire tre giri di 21 chilometri con lo sterrato nella zona di Spaccio Tombesi e un’ultima tornata di 22 chilometri con il gran premio della montagna di Villaggio Fratesca e un altro transito sullo sterrato di Spaccio Tombesi per tornare all’arrivo di Villa Musone (cui sono fissati i traguardi volanti a punteggio al secondo, al quarto e al sesto passaggio).

CLASSIFICA CRONOPROLOGO RECANATI

1° Martina Fidanza (Fiamme Oro) 3 chilometri in 4’30”40 media 40 km/h

2° Sofia Collinelli (Aromitalia Basso Bikes Vaiano) 4’31”91

3° Alice Gasparini (Isolmant Premac Vittoria) 4’40”70

4° Michela De Grandis (UC Conscio-Pedale del Sile) 4’51”17 – 1°donna junior

5° Sara Fiorin (Team Gauss Fiorin) 4’51”78

6° Alice Brugnera (Breganze Millenium) 4’53”95 – 2°donna junior

7° Carmela Cipriani (GB Team-Pool Cantù) 4’54”21

8° Giulia Raimondi (Team Wilier Chiara Pierobon) 4’56’05” – 3°donna junior

9° Sara Pepoli (Ciclismo Insieme – Team Di Federico) 4’56”09 – 4°donna junior

10° Sonia Rossetti (GB Team-Pool Cantù) 4’56”13

11° Gaia Realini (Isolmant Premac Vittoria) 4’56”31

12° Monica Castagna (Team Wilier Chiara Pierobon) 4’56”91

13° Elena Contarin (Breganze Millenium) 4’57”07

14° Marta Pavesi (Valcar Travel&Service) 4’57”25 – 5°donna junior

15° Giulia Miotto (Breganze Millenium) 4’58”26 – 6°donna junior

16° Alice Toniolli (Breganze Millenium) 4’58”72 – 7°donna junior

17° Francesca Pellegrini (Valcar Travel&Service) 4’58”76 – 8°donna junior

18° Noemi Lucrezia Eremita (Isolmant Premac Vittoria) 4’59”63

19° Chiara Reghini (Team Wilier Chiara Pierobon) 5’00”33

20° Andrea Casagranda (Breganze Millenium) 5’00”62 – 9°donna junior

21° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme – Team Di Federico) 5’01”28 – 10°donna junior

LE MAGLIE DEL GIRO DELLE MARCHE IN ROSA

Rosa classifica generale: Martina Fidanza (Fiamme Oro)

Bianca miglior giovane (junior): Michela De Grandis (UC Conscio-Pedale del Sile)

Blu gran premi della montagna: Sofia Collinelli (Aromitalia Basso Bikes Vaiano)

Verde traguardi volanti: Alice Gasparini (Isolmant Premac Vittoria)