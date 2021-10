Cinema Margherita di Cupra Marittima – Gli spettacoli

La settimana cinematografica del Cinema Margherita si apre come sempre il giovedì ed a iniziare è ‘Il Materiale emotivo’. Tratto da un soggetto di Ettore Scola (scritto insieme a Furio Scarpelli e Silvia Scola), Un drago a forma di nuvola, e sceneggiato da Margaret Mazzantini, il nuovo film di Sergio Castellitto, il settimo da lui diretto, è una favola teatrale piena di Materiale Emotivo.

Protagonista è un libraio (lo stesso Castellitto) che vive rintanato nella sua libreria, circondato da vecchi tomi e prigioniero dei propri dolori. Al piano di sopra, nella soffitta, vive sua figlia Albertine (Matilda De Angelis), paraplegica e muta, anche lei prigioniera di sé stessa.

A portare un po’ di vita dentro quella libreria parigina, distaccata dal mondo e fuori dal tempo, nella quale “l’attualità uccide”, ci penserà Yolande (la bravissima Bérénice Bejo). Poco incline alla lettura (legge solo libri di poche pagine), ma totalmente affascinata da quell’uomo che vive di letteratura perché “ci rende vivi”.

Un’apertura delicata che contrasta con l’altro film del fine settimana, il più potente degli ultimi anni, capace di provocare, scuotere e spiazzare la giuria di Cannes, che lo ha premiato con la Palma d’Oro: Titane di Julia Ducournau.

Alexia adora le automobili, sin da quando, bambina, un incidente le ha donato una placca di titanio nella testa. Facendola rinascere, gonfia di rabbia e amore represso che la trasformeranno in un essere ibrido e nuovo. Perché la metamorfosi si completi, dovrà scoprire la forza potente che muove le cose del mondo: l’essere umani. Titane è un vero manifesto della nostra contemporaneità fluida e del cinema del futuro, materia pulsante densa di risonanze. Un film unico, provocatorio, innovativo, che attraversa l’immaginario techno-rock-pop new pangender e ha stupito e trionfato al 74° Festival di Cannes.

A chiudere la settimana ci sarà il ritorno de ‘La grande arte al Cinema’ la rassegna che ha portato al centro l’Arte in spettacolari documentari capaci di entrare nei segreti linguaggi estetici di tutti i tempi. Lunedì e martedì sarà dedicato a Venezia (e la sua) infinita avanguardia di Michele Mally. Molteplice, labirintica, avvolgente, onirica. A 1600 anni dalla sua fondazione, il fascino della decadenza e del dinamismo della più antica città del futuro

ORARIO DEGLI SPETTACOLI

MATERIALE EMOTIVO di Sergio Castellitto (ITA 2021, 98′)

giovedì 7/10 ore 21,15

venerdì 8/10 ore 19,00

sabato 9/10 ore 19,00-21,15

domenica 10/10 ore 16,30-18,15

lunedì 11/10 ore 19,00*

*ingresso ridotto

TITANE di Julia Ducournau (FR/BL 2020, 108′) – Palma d’Oro a Cannes

venerdì 8/10 ore 21,30

sabato 9/10 ore 17,00

domenica 10/10 ore 21,30

lunedì 11/10 ore 21,30*

*ingresso ridotto

La grande arte al cinema – Evento Nexo

VENEZIA. INFINITA AVANGUARDIA di Michele Mally (ITA 2021, 90′)

lunedì 11/10 17,30

martedì 12/10 ore 21.30

Ingresso speciale evento Nexo €8,00

Prossimamente: The last duel di Ridley Scott, Ariaferma di Leonardo Di Costanzo

Biglietti: 6,50 interi /5,00€ ridotto o con tessera

abbonamenti €30,00 – tessera € 5,00

