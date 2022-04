Circolo dei Sambenedettesi, convegno 22 aprile

L’archeologo Fabrizio Pesando, direttore degli scavi al Paese Alto della Villa romana, il 22 aprile in una conferenza sul tema: “I VINALIA DEL 23 APRILE NEL PICENO.LE RADICI ANTICHE DEL NOSTRO VINO TRA ARCHELOGIA E ENOLOGIA”

Prosegue la serie di incontri del Venerdì del Circolo dei Sambenedettesi il 22 Aprile alla Sala Convegni del Hotel Calabresi alle 17,30 con un tema di grande rilievo. Il professor Pesando parlerà, dopo la scoperta della Villa Rustica al Paese Alto, di un argomento affascinante e legato alle radici romane della antica San Benedetto. I Vinalia urbana, feste che venivano celebrate il 23 aprile in onore del raccolto d’uva dell’anno precedente in cui si assaggiava il vino nuovo, sono stati celebrati anche da noi sulla costa e molti dei ritrovamenti nei recenti scavi ne danno prova. Il professor Pesando, archeologo di grande fama, ci illustrerà il significato di queste tradizioni romane antiche e le modalità con cui si svolgevano anche nelle terre Picene permettendoci di dare antiche radici ai nostri vini e alla enologia della collina costiera. L’iniziativa è rivolta anche ai produttori vinicoli attuali per conoscere una pagina spesso ignota della nostra storia passata e dare uno spessore temporale alle produzioni di oggi.

Si tratta di un appuntamento aperto alla cittadinanza che prosegue il cammino degli incontri del Corso di Cultura e Civiltà costiera che ha visto la presenza numerosa e attenta di molti partecipanti e che si avvia alla fase finale con due ultime date ( il 6 e il 20 maggio) che concluderanno la seconda serie.