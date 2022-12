Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, bene proroga del Governo autorizzazioni ai dehors

“Abbiamo accolto con grande soddisfazione l’inserimento nella legge di Bilancio dell’emendamento che prorogherà, fino a giugno 2023, le autorizzazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi. La misura prevista dal Governo è sicuramente un grande aiuto per il settore della ristorazione, tra i più colpiti dalla pandemia, e per i centri cittadini”.

Così Luca Casagrande responsabile dell’Area territoriale di Ancona di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, commenta la notizia della possibilità per i titolari di bar, ristoranti, caffè, di continuare ad accogliere i clienti nei loro dehors.

“Una opportunità che, come si è visto in questo periodo natalizio, è stata molto ben accolta da chi è arrivato in centro ad Ancona per una passeggiata o per lo shopping”, prosegue Casagrande, “riteniamo, pertanto, che si debba continuare a sostenere le imprese che rappresentano il biglietto da visita per quanto riguarda l’accoglienza, mantenendo l’esenzione dal canone di occupazione del suolo per tutto il 2023”.

“Abbiamo bisogno di soluzioni semplici e attuabili da subito e non solamente di progettualità di medio e lungo periodo, perché il contesto economico che stiamo vivendo richiede risposte pronte e in grado, da subito, di dare un segnale di speranza e positività”, conclude Casagrande.

“Le imprese si trovano oggi a pagare anche per occupazioni di suolo di cui non hanno goduto, per effetto di un tacito rinnovo alle richieste e questo approccio metodologico rischia di disincentivare gli imprenditori, in una città in cui si rimprovera proprio alle imprese la scarsa attitudine all’accoglienza”.

“Come Associazione chiediamo che si faccia il possibile per agevolare il fare impresa, semplificando le procedure e aiutando così gli imprenditori che rappresentano un volano per rendere il centro, e non solo, attrattivo e accattivante”.