Controlli della Polizia di sabato sera a Senigallia

Nella serata di ieri, 18 giugno, secondo quanto disposto in occasione della riunione di coordinamento della forze di polizia tenutosi in Prefettura, il Questore di Ancona, in orario serale e notturno, ha predisposto una intensificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nella città di Senigallia che sono stati diretti dal Dirigente del Commissariato di P.S.

Per l’occasione è stato impiegato un dispositivo di 20 agenti operanti al Commissariato, le unità Cinofile della Questura ed alla Polizia Stradale, nonché con personale della Polizia Locale.

I controlli sono stati rinforzati in prossimità del centro, ove era in programma la manifestazione Fosforo, e in zona Porto, ove si svolgeva la manifestazione Street Food. Successivamente il dispositivo si è spostato nella zona del lungomare Marconi ed Alighieri, i cui stabilimenti e relativi bar erano frequentati da numerosissimi avventori. La vigilanza veniva poi estesa al lungomare Mameli ove diversi stabilimenti balneari svolgevano serate danzanti frequentate da tanti giovani.

Nel corso della serata si è avuto modo di verificare che quanto disposto in occasione dei diversi tavoli tecnici tenutisi in Questura, al fine di innalzare la stato della sicurezza nelle zone esterne al locale da ballo sito in zona Cesano, è risultato efficace assicurando un ordinato afflusso di pubblico, evitando che i veicoli venissero parcheggiati in via Fiorini e strada della Bruciata dove sono stati disposti i divieti di sosta . Particolare attenzione è stata posta alla necessità che venisse rispettato l’orario di cessazione della diffusione musicale prevista per le ore 04,00 e per il cui miglioramento è stato imposto il posizionamento di idonei pannelli fonoassorbenti.

Complessivamente, durante le attività di controllo sono state identificate n. 85 persone e controllati n. 45 veicoli. La Polizia Stradale ha sanzionato amministrativamente un conducente trovato alla guida con un tasso alcolemico di 0,76 g\l provvedendo al ritiro della patente di guida

Gli agenti del Commissariato nel corso della nottata hanno trovato un giovane dell’est europa in possesso di alcuni grammi di hashish che sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane 20 enne veniva segnalato in Prefettura.

In nottata poi veniva rintracciato un giovane ubriaco e molesto che veniva sanzionato amministrativamente.

Sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonostante le migliaia di persone presenti in città e nel lungomare, specie di giovane età, non vi sono state criticità.

