Controlli straordinari della Polizia ad Ancona

Come sempre nel fine settimana sono stati fatti controlli straordinari congiunti sul territorio. Durante il servizio durato sino a notte fonda non ci sono state criticità. A piazza del papa non c’era sovraffollamento, alcuni tavolini dei locali erano vuoti. Nel locale “la banchina” si è rilevato un maggiore afflusso, ma tutto si è svolto regolarmente. Anche ieri sera come tutti i fine settimana ci sono stati controlli straordinari sul territorio da parte di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale e polizia municipale. Ieri sera erano presenti a dare man forte anche i Cinofili della polizia, gli uomini in borghese della Squadra Mobile e una squadra del Reparto Mobile di Senigallia. Sono stati fatti numerosi controlli in tutte le zone che richiamano giovani, ma non sono state registrate criticità

Già pronte e in azione per garantire la sicurezza anche sul litorale le MANTA della Polizia di Stato. Stanno scaldando i motori per raggiungere le nostre spiagge e controllare che anche in mare tutto vada bene





Loading...