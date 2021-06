Polizia, arrestato 20 per tentato furto a distributore cannabis light

Sabato sera le Volanti hanno arrestato una coppia che aveva ben pensato di teascorrere la serata fumando cannabis.

Si tratta di un ragazzo e una ragazza italiani di 20 anni che stavano provando a scassinare il distributore automatico di cannabis light presso il negozio “eke cannabis light” in via Flaminia 32, poco dopo piazza rosselli. Lei aveva scelto di fare faceva il palo e lui cercava di scassinare il distributore. Nell ultimo mese i due fidanzatini, entrambi con precedenti di Polizia, avevano cercato di provarci un altra volta ma erano stati allontanati dal proprietario e denunciati dalla Polizia. Ieri sera il proprietario stava passando davanti al negozio, ha visto la ragazza fuori e si é insospettito e ha chiamato in Sala Operativa. I poliziotti giunti immediatamente hanno trovato la ragazza che con aria sognante cercava di coprire il fidanzato e non ha avuto il tempo di avvisarlo, perché é stata subito bloccata, il ragazzo invece, alla vista della Polizia, ha cercato di fuggire dentro ad un cantiere per poi cercare di raggiungere il tetto di un palazzo, ma é stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno accompagnato in Questura.. Anche la ragazza é stata accompagnata in Questura e dopo gli accertamenti di rito sono stati arrestati per tentato furto aggravato e lui anche per resistenza. Ora si trovano ai domiciliari a disposizione dell”AG. .