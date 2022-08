Controvento – Festival dell’Aria, dal 27 agosto al 4 settembre

La seconda edizione di Controvento – Festival dell’Aria si svolge da sabato 27 agosto a domenica 4 settembre 2022 in varie sedi marchigiane dislocate tra le zone di Colle San Marco, Pianoro di San Giacomo e il monumentale centro storico di Ascoli Piceno, all’interno della Pinacoteca Civica.

Promosso dalla Regione Marche, dal Comune di Ascoli Piceno, da BIM Tronto, Fondazione Carisap e Camera di Commercio di Ascoli Piceno, il Festival è organizzato dall’associazione culturale Mad Events e presenta un ricco programma a cura dei due direttori artistici Carlo Bachetti Doria e Davide Rondoni, realizzato in partnership con il Consorzio turistico dei Monti Gemelli e i Musei Civici di Ascoli Piceno.

Anche quest’anno in nove giornate consecutive di festival saranno tanti, circa trenta, gli eventi proposti, rivolti a un pubblico amplissimo di adulti, giovani, bambini e incentrati su vari ambiti disciplinari, che vanno dall’arte alla natura, dallo sport al teatro, dalla musica ai laboratori didattico ludici per grandi e piccini.

In un territorio ricco di storia, cultura e natura andranno così in scena esibizioni e gare di aquiloni, voli in mongolfiera, escursioni, passeggiate botaniche, laboratori, spettacoli, concerti, esposizioni d’arte, eventi gastronomici, dimostrazioni sportive, mercatini di prodotti tipici e dibattiti, tra cui l’attesissimo incontro con Paolo Crepet, noto psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano.

A fare da legante tra le varie proposte culturali il concept del Festival, dedicato al tema dell’aria e alla celebrazione della capacità di combattere contro le avversità, accettando le sfide di un vento contrario come occasione di crescita e cambiamento.

«Controvento – racconta infatti Carlo Bachetti Doria, condirettore artistico del Festival e docente universitario di Storia dell’arte contemporanea – nasce con una forte impronta territoriale ed è cucito su misura sulla storia e sul paesaggio di Ascoli Piceno, uno scrigno monumentale circondato da una natura fortemente evocativa. Le location scelte saranno molto suggestive: dal teatro naturale della Cava Giuliani che diventerà il palcoscenico di molte iniziative tra cui il trombettista di fama internazionale Fabrizio Bosso e il trombonista Lito Fontana, la zona collinare di San Marco fino alla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno che, come lo scorso anno, ospiterà al suo interno un’importante opera d’arte: “L’amour” di René Magritte, un olio su tela del 1949 proveniente da una collezione privata, per la prima volta in mostra nel territorio marchigiano, fino al 25 settembre».

Ampio spazio sarà riservato anche al teatro e alla poesia, con concerti, spettacoli e reading dall’alto impatto estetico ed emotivo.

«Si tratta di un Festival particolare – spiega Davide Rondoni, poeta, scrittore e drammaturgo italiano, da quest’anno condirettore artistico – poiché si svolge in una zona caratterizzata dalla figura della Sibilla, una sorta di nume tutelare di questo territorio dominato dai Monti Sibillini. In questa seconda edizione, per quel che riguarda gli eventi teatrali e poetici, ci riallacceremo dunque idealmente a due ricorrenze in particolare: il centenario della nascita di Pasolini e il centenario della pubblicazione di The Waste Land del poeta americano Thomas Stearns Eliot, nella cui epigrafe a introduzione del componimento compare proprio la figura della Sibilla. Sia Pasolini, che prima di lui Eliot, vedono nella scomparsa del sacro l’inizio della desolazione della terra, della omologazione e della riduzione di tutto a consumo e a potere. Per questo il sacro deve continuare a vivere e a contare nella vita sociale. Temi che riprenderemo ogni sera, prima degli spettacoli, attraverso letture live a cura di poetesse contemporanee che focalizzeranno l’attenzione sul valore simbolico e sacrale della Sibilla e in uno spettacolo di teatro acrobatico con la Compagnia dei Folli».

Tutti gli spettacoli e gli eventi presenti nel programma sono gratuiti e aperti al pubblico fino ad esaurimento posti, ma necessitano di preventiva prenotazione contattando il numero 388 1085220.

Per aggiornamenti sul programma si consiglia sempre di verificare sulla pagina Fb e Instagram del Festival.

PER INFO E CONTATTI:

Prenotazioni e info: 388 1085220

Facebook: @ | https://www.facebook.com/profile.php?id=100072054385178

Instagram: | https://www.instagram.com/controventofestival/

IL PROGRAMMA completo dell’edizione 2022:

Sabato 27 AGOSTO: PINACOTECA CIVICA DI ASCOLI PICENO

● Ore 16:30 – Inaugurazione mostra opera capolavoro: René Magritte, “L’amour”, 1949 – 47×54 olio su tela, Collezione privata

● Dalle 16.30 alle 19.00 – Visita Mostra Opera Capolavoro René Magritte, “L’amour”, 1949 – 47×54 olio su tela, Collezione privata. L’opera resterà in esposizione fino al 25 settembre 2022 e sarà possibile visitarla compresa nel costo del biglietto di ingresso della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno

Domenica 28 AGOSTO – CAVA GIULIANI – PIANORO DI SAN MARCO

• Ore 10.30 – Taglio del nastro con personalità politiche – In collaborazione con Aria Mongolfiere nella persona di Giuseppe Ietto.

• Dalle 21.30 alle 23.30 circa – Concerto del trombonista Lito Fontana.

Domenica 28 AGOSTO – PIANORO DI SAN MARCO

Al pianoro di San Marco troveremo diverse attività tra cui elenchiamo:

• Dalle 18.30 alle 23.00 – Esibizione e voli statici di una mongolfiera a cura dell’Associazione Asd Experience nella persona di Simone Riccardi

● Dalle 10.00 alle 16.30 – Escursione E-Bike a cura dell’Associazione Full Outdoor Experience – nella persona di Gianmarco Saluti e in collaborazione con Associazione Monti Gemelli

● 27° edizione tour nazionale esposizione mongolfiere a cura dell’Associazione Aria Mongolfiere nella persona di Giuseppe Ietto

● Dalle 10.00 alle 17.00 – Escursioni trekking con percorso Ascoli – Eremo – Pianoro San Marco – Pianoro di San Giacomo. A cura dell’Associazione Monti Gemelli nella figura di Paride Giordani

● Dalle 10.00 alle 17.00 – Passeggiate botaniche con guida e laboratori didattici. Escursione con partenza dalla Cartiera Papale – Eremo di San Marco, passando per Cava Giuliani con proseguimento fino al Pianoro di San Giacomo a cura dell’Associazione Gigaro88 con coordinamento didattico del professor Camillo Di Lorenzo

● Dalle 10.30 alle 17.00 – Laboratori di avvicinamento allo sport, sci alpino, snowboard e avvicinamento alle leggi della montagna in rispetto dei Monti Gemelli con la collaborazione dello Sci Club 2000 di Ascoli Piceno nella persona di DIAMANTI MATTEO

● Dalle 10.30 alle 17.00 – Laboratorio dell’Aria per i più piccoli – Costruzione strumenti che richiamano l’aria – A cura di Alessandra Rossi

● Dalle 10.30 alle 17.00 – Laboratorio per il sociale a cura dell’Associazione ANFFAS di Ascoli Piceno – laboratori di ceramica e terracotta.

● Dalle 10.30 alle 17.00 Cava Giuliani – Laboratorio artistico AVIS – GRUPPO AVIS ASCOLI PICENO con attività di Truccabimbi , laboratori ludici giochi Montessori, spettacoli teatrali. Esibizione con bike trial del campione Marco Nardinocchi

● Dalle 10.30 alle 17.00 – Laboratorio La Macchina del teatro – Bim Tronto – a cura de

LA CASA DI ASTERIONE.

● Dalle 10.00 alle 20.00 – Zona Food con la presenza di street food con trucks, stand gastronomici e mercatino hobbistico artigianale

Domenica 28 AGOSTO- SAN GIACOMO

Al pianoro di S. Giacomo troveremo diverse attività tra cui elenchiamo:

• Dalle 11.00 alle 17.00 – Esposizione ed esibizione di aquiloni giganti a cura di “Gruppi Aquilonistici” nella persona di Massimo Gobbi

• Dalle 11.00 alle 16.00 – Laboratori di costruzione aquiloni per i più piccoli – a cura di “Gruppi Aquilonistici” nella persona di Massimo Gobbi

• Dalle 10.00 alle 20.00 – Zona Food Tipico e Mercatino – SAN GIACOMO ZONA PARCHEGGIO – Mercato di prodotti tipici ascolani e teramani – con la collaborazione del CO.TU.GE.

• Dalle 10.00 alle 13.00 – Esibizione deltaplani e parapendio a motore con la collaborazione dell’Associazione Corrente Ascensionale di Teramo a cura di Claudio Giorgini e dell’Associazione Volo Libero Monti Gemelli, a cura di Marco Alessandrini

• Dalle 11.00 ALLE 15 – Esibizione Falconiere – Giovanni Granati esibizione voli

Lunedì 29 AGOSTO – SAN MARCO – CAVA GIULIANI

● Dalle ore 21.00 alle ore 23.30 – Emiliano D’Auria Quartet in concerto

Martedì 30 AGOSTO – CAVA GIULIANI – PIANORO DI SAN MARCO

● Dalle 21.00 alle 22.30 – Convegno / Dibattito – Speaker – Dott. Paolo Crepet e Davide Rondoni- psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, ospite frequente di varie trasmissioni televisive

Mercoledì 31 AGOSTO – CAVA GIULIANI – PIANORO DI SAN MARCO

• Dalle 21.00 alle 23.30 – Esibizione spettacolo di teatro acrobatico a cura della Compagnia dei Folli – spettacolo da definire

• Dalle 21.00 alle 23.30 – Intermezzo – Lettura live di poesie, a cura del poeta Davide Rondoni

Giovedì 01 SETTEMBRE – SAN GIACOMO PARTENZA SEGGIOVIA

● Dalle ore 18.30: Band quartetto fiati CO.TU.GE Musica al Tramonto

Sabato 03 SETTEMBRE – CAVA GIULIANI – PIANORO DI SAN MARCO

● Dalle 21.00 alle 23.00 – Concerto del trombettista di fama mondiale Fabrizio Bosso in trio

Domenica 4 SETTEMBRE

● Ore 11:00 – Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno: laboratori didattici ispirati all’opera di Magritte, “L’Amour”

● Ore 21:00 – Giardini comunali: “Tutto questo è Surreale!”, arte poesia e psicologia a confronto

Sabato 27 SETTEMBRE- PINACOTECA CIVICA DI ASCOLI PICENO

Il poeta Marcello Tagliente accompagnato dal musicista Alessandro d’Alessandro con spettacolo live in occasione del finissage della mostra di “Magritte” alla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno

Ogni sera prima dello spettacolo si svolgerà una breve performance poetica sulla figura della Sibilla, con le poetesse italiane contemporanee: Ealu Dazi, Erika di Felice, Gabriella Grande