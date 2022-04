Corinaldo: tre giornate di divertimento con la Festa dei Folli

Dal 23 al 25 aprile torna a Corinaldo (An), la Festa dei Folli, l’evento di primavera più divertente e colorato che ci sia, ad ingresso libero.

Spettacoli, musei cittadini aperti, mercatini, tanta musica, stand gastronomico e una serie di iniziative culturali e naturalistiche dedicate a tutte le età.

Occasione da non perdere per ritrovarci insieme e passare un weekend in uno dei borghi più belli d’Italia e Paese Bandiera Arancione del Touring Club Italia.

La Festa dei Folli è l’evento per eccellenza che accende lo splendido borgo medievale di Corinaldo, all’insegna della voglia di stare insieme, della spensieratezza e perché no, di un pizzico di sana follia.

Vogliamo accogliere nel miglior modo possibile i visitatori e turisti che da anni presenziano alla Festa, abbiamo la volontà di riscoprire la normalità e giornate di gioia, serenità, con un ricco programma di proposte culturali, artistiche di spettacolo, il tutto dedicato a “L’Allegria”.

Non potrà mancare la Crazy Run, la pazza e divertente corsa colorata attorno alle mura del borgo del 25 aprile pomeriggio, una gara che celebra la felicità e si rivolge a partecipanti di tutte le età.

Vi aspettiamo a Corinaldo!

La manifestazione si svolgerà in rispetto delle norme anti-covid19.

Tutte le informazioni e il programma della Festa le trovate su www.festadeifolli.it