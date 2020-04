Coronavirus, 766 i ricoveri fino ad oggi nelle Marche

Bilancio del Gores per la giornata odierna riguardo i contagi da Coronavirus nella nostra regione.

Sono saliti a 1.890 i dimessi/guariti nelle Marche, mentre i ricoverati sono 766: di questi 61 sono in terapia intensiva, 479 in terapia non intensiva, 226 in area port critica. I malati in isolamento domiciliare sono 2.507. A Marche nord i ricoverati in terapia intensiva sono scesi a 8, a Torrette di Ancona 20. I casi positivi nella provincia di Pesaro Urbino sono 2.401, in quella di Ancona 1.785, in quella di Macerata 976, in quella di Fermo 412, in quella di Ascoli Piceno 275, e ci sono 179 casi di fuori regione. Sono infine 8.083 i casi e contatti in isolamento domiciliare, tra cui 1.244 operatori sanitari.