Coronavirus, scendono nuovamente ricoveri nelle Marche

Diminuiscono i ricoveri per Covid 19 nella nostra regione a testimonianza che l’aumento di positivi non significhi essere tornati in piena emergenza come in primavera.

Sono di nuovo scesi a 13 (uno in meno) i ricoverati per covid nelle Marche nelle ultime 24ore: 12 in reparti non intensivi (7 a Marche Nord, 5 a Torrette di Ancona), uno in terapia intensiva a Marche Nord, mentre il Gores non ha registrato nessun decesso,il cui numero resta fermo a 987. Salgono a 6 gli ospiti di strutture territoriali, la Rsa di Campofilone. In aumento a 5.871 i dimessi/guariti (erano 5.866) e le persone positive in isolamento domiciliare da 191 a 194.

Il numero totale dei casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza sale a 7.065. Balzo in avanti delle persone in quarantena per contatti con positivi, da 1.295 a 1.427 (225 con sintomi), tra cui 56 operatori sanitari.