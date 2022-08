Covid, continuano a diminuire i nuovi casi nelle Marche

Continua il miglioramento dei dati sui ricoveri e nuovi positivi nelle Marche riguardanti il Covid.

Nelle Marche prosegue il calo dei nuovi casi – 809 nell’ultima giornata, rispetto a 873 del giorno precedente -, mentre l’incidenza su 100mila abitanti segna un live rialzo: 386,97 (ieri 385,04), secondo i dati dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale.

Sono due i decessi legati al covid registrati nelle ultime 24 ore: il totale sale a 4.084 dall’inizio dell’emergenza pandemica.

In diminuzione anche i ricoveri negli ospedali marchigiani: 4 in terapia intensiva, 6 in semi intensiva, 103 in reparti non intensivi e scendono a 17 le persone in osservazione nei pronto soccorso.