Covid, ecco la circolare per i certificati delle esenzioni dal vaccino

La circolare del ministero della Salute da consultare e scaricare

Il ministero della Salute, a firma del direttore generale Dott. Giovanni Rezza, ha emesso una circolare con le specifiche per autorizzare il certificato per chi non si è potuto vaccinare a causa di per patologie conclamate. Oppure per chi non ha ricevuto la seconda dose per effetti avversi alla prima.

Nello stesso documento, si legge come “non ci sono controindicazioni” per le somministrazioni in gravidanza e la precisazione che la presenza di anticorpi “non è un’alternativa al completamento del ciclo vaccinale”. In pratica se si è avuto il Covid e si è guariti, tale situazione non è sufficiente per avere il certificato, ma dovrebbero essere fatti altri esami.

Nella circolare vengono spiegate

Le modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2

Il monitoraggio del rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2

Le principali controindicazioni e precauzioni per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

“La certificazione di esenzione alla vaccinazione – si legge nella circolare – viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea”.

Si tratta di un certificato anche per chi ha avuto un problema importante di salute tra la prima e la seconda dose, quale una reazione allergica alle componenti del vaccino, o casi rari di sindrome di Guillain-Barré, miocardite e pericardite.

E’ possibile consultare e scaricare la circolare QUI