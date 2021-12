Covid, ricoveri in calo nelle strutture ospedaliere delle Marche

In un contesto negativo come numeri un pò di luce in fondo al tunnel lo danno i ricoveri che sono in calo nelle Marche.

Secondo giorno consecutivo di calo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche (ieri -6 e oggi -2) che si attestano a 220 di cui 36 in Terapia intensiva (-2), 47 in Semintensiva (+5) e 137 in reparti non intensivi (-5); 19 i dimessi.

Lo fa sapere la Regione Marche.

Nn anno fa, a Natale 2020, i ricoverati erano 458, in trend discendente (-15), di cui 60 in Terapia intensiva. Gli ospiti di strutture territoriali sono 120 e 31 le persone in osservazione nei pronto soccorso.

Nell’ultima giornata nessun decesso rilevato nella regione con il bilancio della vittime correlate alla pandemia che resta fermo a 3.216. Il totale di positivi sale ancora a 6.868 (+39) e le quarantene a 18.107 (+464) mentre i guariti/dimessi sono 127.988 (+851). Il totale dei positivi in un giorno, secondo il report già diffuso in mattinata, è di 890 e l’incidenza è in rialzo a 355,05