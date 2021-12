Covid, stazionari il numero dei ricoveri nella nostra regione

Continua a rimanere costante la pressione ospedaliera nella nostra regione a causa del Covid 19 con un leggero aumento delle terapie intensive.

Resta invariato il numero dei ricoveri legati al covid nelle Marche, 126: ma, secondo i dati dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale, quelli in terapia intensiva aumentano a 29 (+3), mentre quelli in semi intensiva scendono a 29 (-3) e quelli in reparti non intensivi restano invariati a 68.

Secondo fonti della Regione, l’occupazione dei posti letto in intensiva sale a 11,6%, quella dell’area medica è 10%.

L’Osservatorio Epidemiologico Regionale registra altri due decessi, quelli di una 75enne di Ripatransone, e di una 84enne di Civitanova Marche, che fanno salire il totale a 3.160 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono 4 i dimessi dagli ospedali e 17 le persone in osservazione nei pronto soccorso (non comprese tra i ricoverati), 96 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi salgono a 5.412 (+125 su ieri), le persone in quarantena 11.068 (+260), i dimessi/guariti 117.595