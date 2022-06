Covid, tornano ad aumentare i ricoveri nelle Marche

Aumento notevole di ricoveri per Covid-19 nell’ultima giornata registrati negli ospedali della nostra regione: +9 degenti e il totale si porta a 75 di cui quattro in Terapia intensiva (-1), cinque in Semintensiva (+1) e 66 nei reparti non intensivi (+9).

Due i deceduti che fanno salire il bilancio marchigiano di vittime a 3.92.

Sono 334 i casi di positività rilevati in 24ore e l’incidenza continua a salire, portandosi da 334,64 a 341,51. Lo fa sapere la Regione nel consueto aggiornamento giornaliero.

In Terapia intensiva nelle Marche l’occupazione di pazienti Covid scende all’1,7% (4 su 230 posti letto) mentre in Area medica cresce al 7,2% (71 su 983). Sono invece nove le persone in osservazione nei pronto soccorso e 16 quelle ospiti di strutture territoriali. Gli isolamenti domiciliari si attestano a 7.230 (+128) di cui 133 con sintomi