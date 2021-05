Crociere, MSC conferma partenze da Ancona per il 2021

Msc Crociere conferma le partenze da Ancona per l’estate 2021: Msc Splendida, una delle navi più moderne della flotta, salperà dal porto dorico ogni domenica, a partire dal 13 giugno, per itinerari settimanali verso Grecia, Croazia, Montenegro, Bari e Trieste e sarà la nave da crociera più grande mai arrivata nello scalo marchigiano. La conferma della programmazione durante un incontro presso la Regione Marche tra l’assessore Francesco Baldelli, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale Rodolfo Giampieri, il contrammiraglio Enrico Moretti, comandante della Capitaneria di Porto di Ancona, e una rappresentanza di Msc Crociere.

Tra le misure adottate: per i passeggeri un tampone pre-imbarco entro 96 ore dalla partenza, un secondo tampone a inizio crociera e un terzo tampone a metà itinerario; per ogni membro dell’equipaggio un tampone settimanale; misurazione quotidiana della temperatura; sanificazione continua degli ambienti di bordo; escursioni “protette” esclusivamente per i crocieristi della nave. Grazie a questo protocollo, a bordo della nave si crea una “bolla sterile” all’interno della quale i crocieristi restano per l’intera durata del viaggio, incluse le escursioni a terra.