Crociere, primo approdo 2021 per Msc ad Ancona

Torna finalmente la nave da crociera Msc Splendida giunta ad Ancona nel corso del primo viaggio iniziato ieri da Trieste: è la nave più grande mai arrivata nello scalo di Ancona. Giungerà nel capoluogo marchigiano ogni domenica per un totale di 15 scali fino fine settembre.

La nave offre crociere settimanali di sette notti che toccano i porti di Ancona, Ragusa (Croazia), Bari, Corfù e Spalato (Croazia).

Nell’estate 2021 Msc crociere propone 11 porti d’imbarco in Italia e 6 navi impiegate nel solo Mediterraneo per favorire l’accesso ai passeggeri in Italia (tre con itinerari in Adriatico e home port a Trieste e Venezia).

Oggi ad Ancona la tradizionale cerimonia di ‘Maiden Call’ con le principali autorità e istituzioni cittadine, tra cui Stefania Vago, Leonardo Massa (country manager MSC Crociere), il Prefetto di Ancona Darco Pellos, il Contrammiraglio Enrico Moretti (direttore Marittimo e Comandante del Porto di Ancona) Rodolfo Giampieri (Presidente Assoporti), Ida Simonella (assessore comunale al porto), Francesco Baldelli, (assessore Regionale alle Infrastrutture, Lavori pubblici e Territorio).

Msc Splendida partirà da Ancona ogni domenica proveniente da Trieste (da dove partirà ogni sabato) per poi proseguire lungo il suo itinerario di sette notti lungo l’Adriatico e arrivando a Bari il martedì, facendo scalo a Ragusa (Croazia), Corfù (Grecia) e Spalato in Croazia fino al 3 luglio quando sarà invece introdotto uno scalo a Cattaro (Montenegro). Su tutte le 10 navi che Msc Crociere ha schierato per l’estate 2021 viene “applicato il rigoroso Protocollo di salute e sicurezza”.