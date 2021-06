Covid e turismo, una app contro gli affollamenti nelle Marche

Dal mare alla montagna con un’App. È l’idea pesata e realizzata da due 30enni di Camerino che hanno sfruttato il tempo a casa in zona rossa per sviluppare un’app che consenta di prenotare ombrelloni e lettini o noleggiare il pedalò e la bici elettrica o prendere un caffè e uno snack con un click, in qualsiasi stabilimento balneare d’Italia.

Si chiama AdvisorBeach, una piattaforma digitale e innovativa per effettuare la prenotazione direttamente dal sito web https://www.advisorbeach.com oppure sfruttando l’applicazione per smartphone.

“Visto il grande flusso turistico registrato negli ultimi anni anche proveniente da altre Regioni, come l’Umbria, verso il mare marchigiano, – spiega Daniele Pennesi uno dei fondatori della start-up – abbiamo pensato a un sistema che consentisse di spostarsi avendo già un posto assicurato in spiaggia In questo periodo storico in cui dobbiamo rispettare una serie di regole per evitare assembramenti, cercare soluzioni che facilitino la vita, così è nata AdvisorBeach con cui con un semplice click si può prenotare un ombrellone al mare, un posto al lago, un lettino in piscina e, una volta sul posto, anche un caffè”.

Turisti pendolari e cittadini potranno assicurarsi un posto spiaggia attrezzato con sdraio e ombrellone all’interno degli stabilimenti, presentando al proprio arrivo il codice Qr-code ricevuto in fase di prenotazione. L’introduzione di questa innovazione digitale si sposa con la necessità di poter gestire in modo efficace accesso e fruibilità dell’arenile per la stagione alle porte, consentendo anche il rispetto delle prescrizioni fornite da Governo e Regione.