Cucine Lube in Brianza contro la capolista Vero Volley Monza

Biancorossi in campo domani, mercoledì 10 novembre 2021 (ore 20.30 con diretta Volleyball TV e Radio Arancia) all’Arena di Monza per l’anticipo dell’11a giornata di andata della SuperLega Credem Banca. Nel secondo impegno ravvicinato in Lombardia, la Cucine Lube Civitanova cerca l’impresa sul campo della capolista Vero Volley Monza. Le due squadre si sono già incrociate in questa stagione, lo scorso 23 ottobre nella Semifinale di Del Monte® Supercoppa all’Eurosuole Forum. Quel giorno furono i monzesi a imporsi in quattro set estromettendo i cucinieri dalla kermesse tricolore.

Alle 14.30 di oggi i campioni d’Italia sono partiti da Civitanova Marche alla volta di Monza, dove domani mattina alle 10 sosterranno la rifinitura in vista della sfida in notturna. Così come accaduto a Milano domenica scorsa, le ore precedenti al match saranno decisive per determinale un eventuale impiego in partita di Osmany Juantorena e Jiri Kovar.

La Vero Volley Monza, reduce dal successo casalingo in 3 set contro Piacenza, si gode il buon momento di forma di Georg Grozer, nominato MVP del mese di ottobre, e guida la classifica con 13 punti davanti a Perugia (12) e al terzetto composto da Piacenza, Civitanova e Trento, in ritardo di tre lunghezze dalla vetta (10 punti). Grazie alla doppia vittoria per 3-0, in casa contro Verona e al Forum di Assago contro Milano, gli uomini di Chicco Blengini sono tornati a lottare per le posizioni di vertice.

La possibile formazione di Monza

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con Orduna al palleggio per la bocca da fuoco Grozer, Galassi e Grozdanov centrali, Dzavoronok e Davyskiba in banda, Federici libero.

Parla Andrea Marchisio (libero Cucine Lube Civitanova):

“Sarà una sfida dura. Monza esprime una buona pallavolo, ha già battuto noi e altre grandi squadre come Modena e Piacenza. Il servizio brianzolo è un’arma importante grazie all’abilità dell’opposto e degli schiacciatori. Dovremo tenere in ricezione e restare lucidi in attacco. A causa degli infortuni non siamo riusciti ad allenare bene tutti i fondamentali, ma troveremo forma e intesa. Siamo stati bravi a fare squadra dopo le difficoltà e sono venuti fuori il carisma e il carattere. Chi gioca mette qualcosa in più, è sintomo di un grande gruppo.”

Parla Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza):

“Ci attende una gara difficilissima perché il valore di Civitanova non lo scopro di certo io. Non abbiamo avuto neanche il tempo di goderci la bella vittoria contro Piacenza perché purtroppo o per fortuna, questo si vedrà, mercoledì avremo questo impegno ad alta intensità. Sarà importante essere al top, motivati e avere massima attenzione. Cosa dovremo fare bene? Le stesse che servono a vincere ogni tipo di gara: servizio efficace, tutti i fondamentali al massimo ed esprimere una solida correlazione muro-difesa, aspetto sul quale stiamo lavorando in modo marcato e deciso dal primo giorno del raduno”.

Gli arbitri del match

Massimo Florian (TV) e Marco Braico (TO)

Incrocio numero 17 con Monza

Le squadre si troveranno di fronte per la sfida numero 17: la Cucine Lube ha vinto 15 volte, il team brianzolo si è imposto 1 volta.

Gli ex nei roster

Nessun ex nei roster

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Filippo Federici – 1 gara alle 100 giocate, Aleks Grozdanov – 3 muri vincenti ai 100 (Vero Volley Monza); Osmany Juantorena – 5 ace ai 400, – 2 muri vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: In carriera: Enrico Diamantini – 7 punti ai 900, Jiri Kovar – 14 punti ai 1800 (Cucine Lube Civitanova).

Come seguire il match

Live streaming su Volleyball TV (Volleyballworld.tv)

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva giovedì alle 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con replica venerdì alle 14. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.