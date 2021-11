Cucine Lube in campo domenica a Vibo contro la Tonno Callipo

La Cucine Lube Civitanova è partita questa mattina per la trasferta della 7ª giornata di andata della Regular Season. Domani, domenica 21 novembre, i campioni d’Italia saranno impegnati al PalaMaiata (ore 15.30 con diretta Volleyball TV e Radio Arancia) contro i padroni di casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Di fatto si tratterà della nona apparizione stagionale dei cucinieri in SuperLega Credem Banca, visto che gli uomini di Chicco Blengini hanno già anticipato i match del 10° e dell’11° turno di andata. Reduci da cinque vittorie di fila, ma sottoposti dal calendario a ritmi vertiginosi, i marchigiani sono chiamati a contenere l’entusiasmo della Callipo, tornata al successo domenica scorsa contro Ravenna sul proprio campo.

Nella passata stagione il sestetto di Valerio Baldovin piegò la Lube sia all’andata che al ritorno. I due allenamenti congiunti giocati con i vibonesi alla vigilia della stagione agonistica 2021/22, invece, si sono chiusi rispettivamente con un pareggio e una vittoria dei biancorossi.

In classifica Civitanova è al comando con 19 punti all’attivo in 8 gare giocate in coabitazione con Trento che ha un quoziente set inferiore. Sul terzo gradino del podio, a 15 punti con 5 partite disputate, c’è Perugia. Nel gruppone a 6 punti, in posizione arretrata, sgomita Vibo, team destinato a crescere.

Alla scoperta della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Tonno Callipo rivoluzionata per il suo 15° torneo di SuperLega. Dieci volti nuovi in squadra. Alla corte di Valerio Baldovin, in panchina per il secondo anno di fila, e al fianco dei tre confermati – Davide Saitta al palleggio, il libero Marco Rizzo e il centrale Giovanni Gargiulo –, sono arrivati Yuji Nishida, opposto giapponese di qualità, e un tris di brasiliani: Mauricio Borges e Douglas Souza, schiacciatori, e Flavio Gualberto, centrali, tutti esordienti in SuperLega. Roster impreziosito al centro dall’ex biancorosso Davide Candellaro, in posto 4 dal francese Luka Basic, in cabina di regia da Pierpaolo Partenio (ex Lube). Il vice opposto è Luca Bisi, mentre nel reparto dei liberi c’è il nazionale U21 Davide Russo. Desideroso di emergere anche lo schiacciatore Alberto Nicotra.

Parla Marlon Yant (schiacciatore Cucine Lube Civitanova):

“Ci aspetta una trasferta dura conto una squadra ben organizzata. Dopo un avvio di campionato con qualche incertezza abbiamo preso la strada giusta e vogliamo prolungare la striscia positiva. Mi alleno duramente in palestra tutti i giorni e il mio compito è farmi trovare pronto. So che il tecnico e lo staff hanno fiducia in me e non voglio deluderli. Spero di avere le mie chance a Vibo perché lo scorso anno ho perso due match con la Callipo e vorrei rifarmi”.

Parla Pier Paolo Partenio (palleggiatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia):

“L’insidia maggiore sarà affrontare una squadra forte in tutti i fondamentali. Non dobbiamo farci intimorire o distrarre da considerazioni sull’avversario, anzi sarà indispensabile restare concentrati sulla nostra metà campo e cercare di far bene ciò che ora ci riesce meglio. La battuta potrebbe essere una buona arma. L’approccio al match farà la differenza: dovremo considerarla una finale. Tornare alla vittoria ci ha aiutato ad affrontare la settimana di lavoro con uno spirito più sereno e a prendere consapevolezza delle nostre potenzialità. In palestra stiamo mostrando attenzione e impegno, con una crescita quotidiana”.

Gli arbitri del match

Armando Simbari (MI) e Gianluca Cappello (SR)

Incrocio numero 37 con Vibo Valentia

Le squadre si troveranno di fronte per la sfida numero 37: la Cucine Lube ha vinto 28 volte, i vibonesi hanno avuto la meglio in 8 occasioni.

Gli ex nei roster

Davide Candellaro a Civitanova nel biennio 2016/17-2017/18; Pier Paolo Partenio a Civitanova nel 2012/13 e nel 2018/19; Enrico Diamantini a Vibo Valentia nel 2016/17, Daniele Sottile a Vibo Valentia nel biennio 2004/05-2005/06.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Osmany Juantorena – 4 battute vincenti alle 400 e 1 muro vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Luciano De Cecco – 2 punti ai 900 (Cucine Lube Civitanova), Enrico Diamantini – 7 punti ai 900 (Cucine Lube Civitanova), Fabio Bisi – 6 punti ai 2900 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

Come seguire il match

Live streaming su Volleyball TV (volleyballworld.tv).

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Gianluca Pascucci. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle ore 21 (a seguire Lube Volley Magazine con ospite Luciano De Cecco) su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con replica martedì alle 14. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.