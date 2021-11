Il marchigiano Michele Massa bronzo nella Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica

Il marchigiano Michele Massa conquista il bronzo nella Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica.

La seconda giornata di Coppa del Mondo Scherma Paralimpica, andata in scena a Pisa venerdì 19 novembre, ha visto una grande Italia conquistare ben quattro medaglie pesanti.

Tra queste l’emozionante bronzo per Michele Massa, dell’Accademia della Scherma di Fermo, nel Fioretto maschile categoria B.

Il fiorettista di Monte San Pietrangeli, dopo aver superato nei quarti l’ungherese Gergely per 15-12, ha coronato il sogno del suo primo podio in Coppa del Mondo, cedendo poi in semifinale al francese Vandon per 15-9.

Un grandissimo risultato ottenuto dal giovane atleta marchigiano al suo secondo tentativo, dopo aver partecipato ai mondiali paralimpici di Varsavia nel 2018