Un uomo dell’età di 58 anni di Cupramontana, con valori alcolici nel sangue cinque volte il limite massimo consentito, alla guida di una Peugeot tra le vie del centro di Cupramontana sbatte e centra in pieno un’auto in sosta a bordo strada, danneggiandola in modo evidente.

“Nel pomeriggio a tutto alcool” verso le ore 19 di sabato 7 giugno il signore cuprense si è concluso senza alcuna conseguenza fisica per lui e altre persone. Subito dopo il gran botto sono arrivati i carabinieri, che hanno constatato che il protagonista dell’incidente, sia di fatto rimasto incolume, per poi procedere al test dell’etilometro.

Per lo spericolato annebbiato dai fumi dell’alcool c’è il sequestro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Per dovizia di cronaca, si legge in una nota dell’esame etimologico: i valori dell’automobilista risultavano con un tasso di 2,7 grammi di alcol per litro di sangue, rispetto al limite massimo di 0,5 consentito per mettersi al volante. ABov