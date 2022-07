Da Pianello d’Ostra a Filetto di Senigallia la classica juniores d’estate in memoria di Diego Schiaroli

Col passare dei giorni sta lievitando l’interesse per la 29°edizione del Memorial Diego Schiaroli, la classica estiva juniores che è il fiore all’occhiello di tutta l’attività organizzativa in seno al Gruppo Sportivo Pianello.

In attesa di definire l’elenco iscritti e le società partecipanti, quella di domenica 10 luglio sarà una giornata di sport e di puro agonismo che calamiterà l’attenzione di appassionati e curiosi tra Pianello d’Ostra e Filetto di Senigallia dove la corsa è tradizionalmente sede di partenza (14:30) e di arrivo al termine sulla distanza di 106 chilometri.

Diego Schiaroli perse la vita in un tragico incidente durante una gara per juniores il 3 maggio 1992 e nella stagione successiva il Gruppo Sporitvo Pianello, storica società di appartenenza di Schiaroli, decise di dare vita a questo challenge in suo nome, scegliendo la categoria juniores, dove Diego aveva iniziato a costruire la sua onorevole carriera suon di vittorie (appena due giorni prima del giorno fatale, il 1° maggio 1992, egli aveva vinto per distacco la gara di Manoppello in Abruzzo).

Questo challenge ha avuto il massimo del fervore tra gli anni novanta e la prima decade degli anni duemila in collaborazione con il comitato regionale marchigiano e con gli altri comitati delle regioni limitrofe e del Centro Italia con il coordinamento generale del compianto Paolo Piazzini, nota firma del ciclismo marchigiano.