“DAI SENSI, LA DONNA”: Teatro Ridotto delle Muse, 27 novembre

Il Consiglio Regionale delle Marche, in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche e la Fondazione Marche Cultura, propone per la ricorrenza della Giornata contro la Violenza sulle Donne:

“DAI SENSI, LA DONNA”

No, non è mai finita per una donna.

con Roberta Cesaroni, Sara Tassi, Agnese Testadiferro e Luca Violini

presso il Teatro Ridotto delle Muse, Ancona, SABATO 27 novembre alle ore 21.15

L’ingresso è gratuito ma con prenotazione al 320.5623974 oppure allo 071.2298375

Per l’evento dedicato alla giornata contro la Violenza sulle Donne, non vogliamo dare spazio esclusivamente alla narrazione della cronaca dei femminicidi ma intendiamo offrire un tempo speciale per la DONNA alla quale deve essere restituita la bellezza della propria natura, ricostruendo il volto dell’identità femminile.

E lo facciamo attraverso un appuntamento teatrale, di alto impatto emotivo che vede in scena 4 professionisti ( tutti marchigiani), che si alterneranno in una sorta di ping pong, tra Letteratura, Arte figurativa, Psicologia e Attualità, porgendo al pubblico la delicata tematica della Violenza contro le Donne, che rappresenta una attuale emergenza da contrastare e risolvere.

Le Istituzioni sono importantissime in queste circostanze per proteggere e guidare le Donne in un percorso di tutela ma riteniamo che sia altrettanto importante una presa di coscienza e di consapevolezza individuale della Donna esposta a vivere situazioni di allarme e di pericolo.

Si partirà dalla lettura di testimonianze di Violenza subita, alla visione che l’Arte figurativa ha avuto ed ha della Donna, per passare ad una visione di Rinascita, di Ricostruzione Interiore della Donna Violata, attraverso tematiche di “psicologia positiva” e letture di donne in rinascita.

Il fil rouge che lega i contenuti dello spettacolo sono i 5 sensi, attraverso i quali è possibile riappropriarsi di certe sensibilità e prerogative innate, spesso dimenticate negli angoli remoti dell’essere.

Il messaggio che vogliamo porgere è assolutamente costruttivo: partendo dalla consapevolezza dei sensi, infatti, si può favorire una sensibilizzazione, operare una prevenzione e aiutare le Donne ad acquisire l’Autostima necessaria a Ripartire da sé stesse.

Si stima che solo il 2% delle Donne abbia consapevolezza del proprio Valore, della propria Unicità; al contrario la maggior parte di esse dipende dal consenso che arriva dell’esterno.

Ecco, è proprio su questa Consapevolezza che l’Evento incentra il focus, creando un’ esplosione di suggestioni e di emozioni volte alla crescita interiore. Un’opportunità unica per la conquista e/o riconquista dei nostri Sensi che rappresentano una finestra sul mondo e anche la chiave di accesso alla nostra interiorità.

Attraverso i sensi possiamo conoscere meglio noi stessi e gli altri, imparando a dare un nome alle emozioni che proviamo e a riconoscere quelle presenti nell’altro.