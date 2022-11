Dalle Marche all’Antartide, venerdì 18 Novembre in diretta con Radio Incredibile

Grande esclusiva per Io Divulgo Forte, il programma di divulgazione scientifica di Radio Incredibile.

Dopo le puntate sul terremoto nelle Marche con il Prof. Tondi e sull’alluvione con il prof. Giuseppe Corti, la divulgazione scientifica si sposta nell’Antartide grazie al collegamento con il Dott. Gian Marco Luna.

Gian Marco Luna è Direttore dell’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche e attualmente presso la base Zucchelli in Antartide per studiare gli ecosistemi antartici, motore del clima del Pianeta, fondamentali per comprendere le conseguenze del cambiamento climatico che sono evidenti anche ai Poli.

Ricercatore presso il CNR dal 2011, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Biologia ed Ecologia Marina presso l’Università Politecnica delle Marche (2005).

Ha svolto attività di ricerca scientifica presso l’UnivPM (2006-2011), presso l’Istituto di Scienze Marine di Venezia (2011-2016) e successivamente di Ancona (2016-2018). Ha svolto periodi di ricerca presso il Marine Biological Laboratory di Woods Hole (USA) ed il CSIRO di Brisbane (Australia).

Ha partecipato a progetti di ricerca internazionali ed a spedizioni scientifiche in tutto il globo. E’ autore di oltre cento pubblicazioni tra articoli su riviste scientifiche, articoli divulgativi sulle scienze marine e capitoli di libri.

Le sue ricerche indagano l’oceano e come i microrganismi marini ne influenzano il funzionamento, dalla fascia costiera sino alle profondità abissali, con enfasi sui meccanismi che ne regolano la biodiversità e sulla risposta del biota marino all’impatto dell’uomo ed al cambiamento globale.

Nella serata di venerdì 18 Novembre l’intervista andrà in onda dalle 21.30 dai canali di Radio Incredibile

L’intervista andrà in diretta su Facebook, Youtube e LinkedIn

FB: https://www.facebook.com/events/5976389442405983

YT: https://www.youtube.com/watch?v=CdUWYjQqjTE

LI: https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6998036659518750720/