Denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere

L’intervento della polizia in piazza Stamira ad Ancona

Nella serata di ieri, un individuo italiano del 1987 è stato denunciato dalle forze dell’ordine per porto abusivo di armi e oggetti pericolosi. L’uomo, già noto alle autorità per precedenti penali, è stato individuato nei pressi di piazza Stamira durante un’operazione di routine della polizia volante per il controllo del territorio.

Durante il controllo, l’uomo, seduto su un muretto e intento a consumare del vino, è stato fermato e gli è stato richiesto di esibire un documento d’identità, ma risultava sprovvisto dello stesso. Successivamente, è emerso che l’uomo era soggetto a un divieto di dimora e di ritorno dal Comune di Bologna, oltre che oggetto di una ricerca per notifica.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto addosso all’uomo un coltello multiuso con diverse lame, una chiave a brugola e una catena lunga circa 80 cm, oggetti tutti potenzialmente pericolosi e privi di una giustificazione plausibile da parte dell’uomo.

Data la natura dei reperti e considerando i precedenti dell’individuo, è stato deferito ex art. 4 L. 110/75 per il porto ingiustificato di armi e oggetti pericolosi.

Il Questore, alla luce della situazione e dei precedenti dell’uomo, valuterà nelle prossime ore l’applicazione di misure preventive adeguate