Dolphins Ancona: under 18 attesa al difficile impegno contro i Guelfi Firenze

Partita chiave per la under 18 dei GLS Dolphins Ancona, domenica ospiti dei pari età dei Guelfi Firenze.

Ma la partita del Guelfi Sport Center che avrà inizio alle ore 14,30 avrà molte sfide in una sola sfida e densa di significati.

Anzitutto, come in ogni partita, c’è la voglia di vincere che caratterizza chiunque faccia sport. Poi l’indiscussa capacità dell’avversario, sin qui imbattuto nel girone C. Infine, ma non per ultimo, rifarsi su quella sfortuna che il 23 ottobre scorso nella partita di andata costrinse i Dolphins ad una sconfitta cocente per 21-47. Un risultato frutto delle già lodate capacità guelfe, ma fortificato dai tanti, troppi infortuni occorsi durante la partita.

Adesso i Dolphins, recuperati più o meno tutti i componenti della squadra, sperano che la musica possa cambiare e che ci si possa battere per tutta la durata della partita ad armi pari. E poi vinca il migliore.

Come sempre l’analisi della partita è affidata a coach Andrea Polenta: «Ci troviamo ad affrontare l’avversario più difficile del nostro girone. Lo dimostra il fatto che sono imbattuti e come ci hanno battuto all’andata. Noi abbiamo comunque l’intenzione di giocare una buona partita per provare a vincere. Colgo l’occasione per rinnovare la mia stima verso il coaching staff guelfo ed ai ragazzi che allenano. Sono una squadra con un buon gioco corale costruita su ottime individualità».

Questo continuo giocare ogni due settimane ci ha permesso di recuperare un po’ tutti «Si a parte qualcuno che ha terminato la stagione saremo più o meno tutti. Senza dubbio questo particolare calendario sotto questo aspetto ha avuto i suoi pro. Anzi, è stato proprio di grande aiuto».

Ha anche aspetti negativi? «Ritengo di sì. Questa modalità ritengo non sia molto funzionale a qualche ragazzo che tende ad utilizzare l’intensità di cui è dotato in una maniera meno continua e poco ottimale».

La partita sarà trasmessa sul canale youtube DolphinsAnconaTV al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=fQiNLE_EbbE

Sempre per il girone C è previsto il derby capitolino tra Grizzlies e Legio XIII. Questi ultimi la settimana scorsa hanno completato la partita contro i Guelfi Firenze iniziata qualche settimana prima ma poi interrotta per maltempo, perdendo 16 a 35.