Estate in biblioteca a Belvedere Ostrense

Quest’anno l’estate è anche in biblioteca! Prende il via il ciclo di appuntamenti promossi dall’Amministrazione Comunale per intrattenere i più piccoli e avvinare i bambini al fantastico mondo della lettura e delle illustrazioni. Spazio dunque alla fantasia che condurrà tutti i partecipanti in un viaggio attraverso i racconti di autori a loro dedicati. La nuova Biblioteca Comunale, recentemente inaugurata, sta diventando sempre di più il punto di riferimento culturale per i più piccoli. L’appuntamento è in piazzale Risorgimento ogni martedì, a partire dalle ore 17,30, per tutto il mese di giugno e luglio. Il calendario degli incontri inizia il 21 giugno con la lettura le libro “Bambina giurassica” e proseguirà il 28 giugno con Monica Gattari, illustratrice del libro “Conèra” cui seguirà un laboratorio didattico. A luglio, il 5 è la volta della lettura del libro “Tibia e Biagio. L’amicizia è servita” mentre il 12 si terrà l’incontro con Luca Carnevali, illustratore del libro “Animali in riuso” cui seguirà un laboratorio didattico. Il 19 luglio sarà la volta della lettura del libro “La bottega degli incubi. Cercasi apprendista senza paura” per arrivare al luglio con l’incontro con Massimiliano Scollo e Michele Sperati, rispettivamente autore e illustratore del libro “Ero un pesce” che si concluderà con un laboratorio didattico. Gli incontri sono aperti a tutti coloro che vorranno partecipare.

