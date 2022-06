ETB Golf 2022, successo al Business Forum Marche-Cina a Sirolo

Grande successo per il 1^ Campionato Nazionale ETB Golf 2022, andato in scena venerdì 3 giugno al Conero Golf Club di Sirolo (An). Le Marche sono diventate il palcoscenico di un grande appuntamento sportivo nonché Business Forum ai quali hanno partecipato imprenditori italiani e cinesi e le principali Associazioni Cinesi presenti nel territorio italiano. I Big cinesi presenti sono rimasti impressionati dalla bellezza che la nostra regione riesce ad offrire e hanno mostrato notevole disponibilità nel poter essere da supporto alle aziende italiane che si interfacciano col mercato cinese sia in entrata che in uscita. Un’occasione di reciproca conoscenza e opportunità per il turismo e l’export dei prodotti marchigiani, alla presenza di illustri personalità quali Carlo Ciccioli, il Presidente Lega del Filo d’Oro Rossano Bartoli ed Evaristo Beccalossi. Carlo Ciccioli, Capogruppo di Maggioranza di Fratelli d’Italia, in rappresentanza del Presidente Regione Marche Francesco Acquaroli, ha sottolineato che “le Marche, oltre ad essere la città natale di Padre Matteo Ricci molto apprezzato in Cina, hanno località turistiche tra le più belle d’Italia e tante realtà imprenditoriali interessate ad avere partnership commerciali con la Cina. In particolar modo il Porto di Ancona, il più importante strategicamente dell’Adriatico, potrebbe diventare un punto di riferimento per il commercio da e per la Cina”. È intervenuto anche il Presidente della Lega del Filo d’Oro Rossano Bartoli che ha spiegato alle varie comunità cinesi presenti il concetto di Onlus e di Fondazione, nel caso specifico la Lega del Filo d’Oro, in quanto le Comunità cinesi, non conoscendo bene tali fattispecie, potrebbero anche loro sviluppare dei progetti a sostegno di queste realtà. Il tutto è stato ripreso in diretta da Arancia Television e ai microfoni della tv Sun Wenyu (Angelo) e Zhou Vi, cinesi di terza generazione e promotori dell’iniziativa hanno sottolineato che “non si tratta semplicemente di un torneo di Golf bensì di un’opportunità importante che può nascere dalle relazioni tra imprenditoria marchigiana e la Comunità Cinese, promuovendo altresì il nostro territorio dal punto di vista turistico e culturale. Una regione, le Marche, tra le più belle d’Italia e con un grande potenziale ancora inespresso”. Il tutto è stato reso possibile dalla Direzione tecnica del torneo dal Dott. Marcello Magagnini e dal manager di eventi Floriano Bini.

