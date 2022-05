ETB golf a Sirolo: grande business con i forum Italia-Cina

Tutto pronto per il 1^ Campionato Nazionale ETB GOLF 2022. Venerdì 3 giugno a partire dalle ore 9:00, presso il Conero Golf Club di Sirolo (An), le Marche diventano il palcoscenico di un grande appuntamento sportivo che richiama nella regione illustri personalità della Politica, dello Sport e dello Spettacolo.

In programma una Gara di Golf in cui verranno coinvolti i più importanti imprenditori della Comunità Cinese e Italiana provenienti da tutta Italia. Con l’occasione si terranno due Forum dedicati ad argomenti di particolare interesse per la Regione Marche. Il primo Forum sarà dedicato al B2B ovvero occasioni di reciproca conoscenza e opportunità per il Turismo e l’Export dei prodotti marchigiani. Tra i presenti le Autorità della Regione, Vip dell’Ambiente Cinese e Presidenti di Associazioni Cinesi. Mission principale quella di mettere in relazione le due realtà e le prospettive attuali e future che il territorio potrà dare.

Il secondo Forum sarà invece dedicato al mondo delle Onlus, le attività che svolgono e le modalità di contatto tra loro. L’opportunità sarà anche quella di aprire una Sezione dedicata alla Comunità Cinese, per le persone che hanno difficoltà nella lingua italiana. Il tutto sarà intervallato da apericena dove verranno premiati i vincitori del torneo. Come ha sottolineato da Sun Wenyu (Angelo) e Zhou Vi, cinesi di terza generazione e promotori dell’iniziativa “non si tratta semplicemente di un torneo di golf bensì di un’opportunità importante che può nascere dalle relazioni tra imprenditoria marchigiana e la Comunità Cinese, promuovendo altresì il nostro territorio dal punto di vista turistico e culturale. Una regione, le Marche, tra le più belle d’Italia e con un grande potenziale ancora inespresso”.

Il tutto è stato reso possibile dalla Direzione tecnica del torneo Dott. Marcello Magagnini e dal professionista di eventi Floriano Bini. Saranno presenti Media Nazionali (Stampa e Tv) e l’Evento sarà ripreso in diretta da Arancia Television.