Extra Time: proiezione all’alba con colazione al Masetti Cinema di Fano

Un’alba speciale per gli appassionati di cinema quella di domenica 23 ottobre, quando il Masetti, in collaborazione con il Fano International Film Festival, proporrà lo spettacolo alle ore 06.00 del mattino con colazione per tutti al termine della proiezione! Anche le paste saranno “d’autore”, perché preparate niente di meno che dalla Pasticceria Cavazzoni di Fano.

L’Extra Time (così verranno chiamate le proiezioni all’alba) ha una particolarità, ovvero che ad ogni appuntamento verrà indicato il successivo e a Fano quello di domenica 23 sarà il primo. Il film sarà un’assoluta sorpresa, perché l’intento è appunto quello di vivere in compagnia una mattinata diversa, unitamente – perché no? – alla suggestione di scoprire pian piano sullo schermo la proposta che il Masetti ha riservato per voi.

Il film sarà introdotto da un contributo video del regista che preparerà il pubblico alla visione della sua importante e già premiata opera prima! Come per le prossime volte si tratterà di una assoluta prima visione per il nostro territorio.

Ricordiamo che il biglietto per assistere allo spettacolo costerà solo 5 euro e comprende anche la colazione. Dunque, siete tutti invitati che dobbiate poi andare al lavoro o che vogliate passeggiare per Fano o che vogliate prepararvi per un’uscita domenicale, per ciascuno di voi la proposta del Masetti sarà il modo migliore per iniziare la giornata in maniera fantastica!

Per l’evento è consigliato prenotarsi gratuitamente attraverso questo link: https://bit.ly/3rjenlZ oppure dal sito www.masetticinema.it

