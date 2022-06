FCI Marche, Campionati Italiani Master FCI Strada: tredici titoli tricolori assegnati a Monte Urano

Oltre le più rosee previsioni a Monte Urano il successo tecnico, spettacolare ed organizzativo dei Campionati Italiani Master FCI Strada, allestiti dal Team Studio Moda di Enzo Maglianesi con un clichè eccezionale che ha permesso di accogliere nel miglior modo gli atleti (250) e i rispettivi accompagnatori da ogni parte d’Italia, isole comprese.

Tredici le maglie tricolori assegnate in due distinte giornate di corsa che hanno avuto un gran seguito a livello mediatico grazie alla diretta streaming trasmessa dalla pagina Facebook del Team Studio Moda in maniera integrale dalla partenza fino all’arrivo.

Su un tracciato ondulato e panoramico tra Monte Urano e la Val Tenna, a conquistare con merito la top cinque al traguardo in ciascuna categoria sono stati Ciro Greco (Team Eracle), Enrico Ferrian (Cage Moyeva-VC Silvana), Giulio Scaia (Vivo MG.K Vis Dal Colle), Roberto Semeraro (Team Eracle) e Ambrogio Chiriacò (Team Bike Vincenzo Elefante) tra gli élite sport, Ivan Martinelli (Hair Gallery Cycling Team), Antonio Ceglie (Team Bike Vincenzo Elefante), Matteo Mascia (SC Monteponi), Angelo Del Sesto (MB Lazio) e Nicolò Ferrazzo (TTeam) tra i master 1, Stefano Scotti (Hair Gallery Cycling Team), Federico Scotti (Biking Racing Team), Giuseppe Carcasole (Unitec Cycling Team), Bruno Sanetti (Sanetti Sport Grisù) e Massimiliano Del Prete (Euronix Team) tra i master 2, Fabio Ciccarese (Airone Leo Constructions), Gaetano Del Prete (Euronix Team), Simone Zugarini (Ciclistica Senese), Fabio Orcame (Vivo MG.K Vis Dal Colle) e Giuseppe Calo (Bike&Sport Team) tra i master 3, Pietro Capuccilli (Euronix Team), Morris Sammassimo (Team Battistini Amici della Bici), Emanuele Di Fiore (Abitacolo Sport Club), Luisiano Cannizzaro (MB Lazio) e Massimo Bellaria (Kilometrozero Asd) tra i master 4, Wladimiro D’Ascenzo (Hair Gallery Cycling Team), Antonio Borrelli (Bike&Sport Team), Luigi Taschini (Team Bike Almè), Alessandro Locatelli (Newsciclismo.com) e Salvatore Solina (Airone Leo Construcions) tra i master 5, Carlo Socciarelli (Team Bike Emotion), Luciano Pasquini (AS Dilettantistica Max Lelli), Paolo Casconi (Paco Team), Giuseppe Comune (Euronix Team) e Giuseppe Ravasio (Breviario Bonate Sopra) tra i master 6, Roberto Dorigoni (Unter Braocaffè), Stefano Colagè (Team Bike Emotion), Salvatore Ambra (Euronix Team), Giovanni Lattanzi (Team Studio Moda) e Luigi Filippazzi (Kilometro Zero Asd) tra i master 7, Roberto Grisenti (Unter Braocaffè), Ivano Soletti (Flanders Love-Sportland), Antonio Musti (Ciclisportmania), Luciano Livon (Squadra Corse FVG) e Giancarlo Rivaroli (UC Petrignano) tra i master 8.

Applausi per le belle prove offerte dalle partecipanti in ambito femminile che hanno portato alla ribalta Morgana Grandonico (Cycling Bro), Martina Biolo (Kilometrozero Asd), Mery Guerrini (Team Co.Bo Pavoni) e Alessia Debellis (CTF – Cycling Team Friuli) tra le èlite master donna, Alessandra Carlini (Team Battistini Amici della Bici), Susanna Ponzo (Triono Racing SC Centrobici) e Maria Zampella (Team Bike Emotion) tra le master donna 1, Elena Cairo (Tranchese Cycling), Valentina Zuco (Team De Rosa Santini), Flavia Pierri (Team Eracle) e Daniela Maria Cannone (Sport Web Sicilia) tra le master donna 2, Michela Gorini (Fausto Coppi Fermignano), Antonella Incristi (Ki.Co.Sys Team Friuli), Lavinia Palazzo (DT Racing Team) e Monica Pacchioli (Pedale Rossoblu Picenum) tra le master donna 3.

Sulla pagina Facebook del Team Studio Moda https://www.facebook.com/teamstudiomoda i vari ordini di arrivo assoluti e categoria. A breve il servizio televisivo di “A Ruota Libera” sull’omonimo canale Youtube con il commento di Roberto Cicchinè https://www.youtube.com/channel/UCuUlovS16HFlkEmRmjB2OOw

I CAMPIONI ITALIANI MASTER FCI STRADA 2022

Elite sport: Ciro Greco (Team Eracle)

Master 1: Ivan Martinelli (Hair Gallery Cycling Team)

Master 2: Stefano Scotti (Hair Gallery Cycling Team)

Master 3: Fabio Ciccarese (Airone Leo Construcions)

Master 4: Pietro Capuccilli (Euronix Team)

Master 5: Wladimiro D’Ascenzo (Hair Gallery Cycling Team)

Master 6: Carlo Socciarelli (Team Bike Emotion)

Master 7: Roberto Dorigoni (Unter Braocaffè)

Master 8: Roberto Grisenti (Unter Braocaffè)

Elite master donna: Morgana Grandonico (Cycling Bro)

Master donna 1: Alessandra Carlini (Team Battistini)

Master donna 2: Elena Cairo (Tranchese Cycling)

Master donna 3: Michela Gorini (Fausto Coppi Fermignano)