FCI Marche, Cross marchigiano in Abruzzo e rappresentativa in Piemonte

FCI Marche: Cross marchigiano col segno più in Abruzzo e rappresentativa marchigiana in Piemonte alla Coppa Italia Giovanile

ANCARANO (ABRUZZO) – Allori in serie per il ciclocross regionale sotto egida FCI Marche col segno più in Abruzzo nella decima prova dell’Adriatico Cross Tour ad Ancarano (Gran Premio Vini Monzon-Tenuta Antonini). All’attenzione si è imposto in primis il campione italiano Filippo Cingolani (Team Cingolani) con la vittoria tra gli esordienti secondo anno, in luce nelle altre categorie Giulio Vitali (Gruppo Sportivo Pianello – 2°G6), Leonardo Alesi (Progetto Ciclismo Piceno – 3°G6), Stefano Maria Alessiani (Pedale Rossoblu Picenum – 4°G6) e Davide Sdruccioli (Alma Juventus Fano – 5°G6), Chiara Moriconi (Gruppo Ciclistico Matelica – 2°G6 donne), Camilla Magnapane (Tormatic Pedale Settempedano – 3°G6 donne), il campione italiano Filippo Cingolani (Team Cingolani – 1°esordienti secondo anno), Andrea Gabriele Alessiani (Pedale Rossoblu Picenum – 2°esordienti secondo anno), Alex Pelucchini (Superbike Bravi Platform Team – 2°juniores), Teodoro Torresi (Bici Adventure Team – 4°juniores), Angela Campanari (Superbike Bravi Platform Team – 4°donne open), Matteo Gambuti (Calzaturieri Montegranaro-Marini Silvano – 5°uomini open), Mery Guerrini (Team Co.Bo Pavoni – 1°donne master), Matteo Santori (Bike Racing Team – 3°élite sport) Samuele Agostinelli (Passatempo Cycling Team – 1°master 1), Luca Pasqualini (Team Cingolani – 3°master 2), Emanuele Serrani (Pedale Aguglianese – 1°master 3), Andrea Pasquarella (Team Co.Bo Pavoni – 2°master 3), Alessandro Diletti (Casteltrosino Superbike – 1°master 4), Paolo Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni – 2°master 4), Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club – 1°master 5), Giovanni Filippo Raimondi (Team Co.Bo Pavoni – 3°master 5), Paolo Sorichetti (Passatempo Cycling Team – 1°master 6, Alessio Olivi (Team Cingolani – 2°master 7), Rosario Pecci (Abitacolo Sport Club – 3°master 7) e Adamo Re (Bike Racing Team – 2°master 8).

MAPPANO (PIEMONTE) – Organizzata dal Team Cicloteca, venerdì 30 dicembre è in programma la Coppa Italia Giovanile a Mappano, nel torinese, alla quale risultano come partecipanti i componenti della rappresentativa regionale FCI Marche Filippo Cingolani (Team Cingolani) e Tommaso Cingolani (Team Cingolani) tra gli esordienti uomini secondo anno, Elisa Corradetti (Zhiraf Marche) e Agnese Calcabrini (Recanati Bike Team) tra le allieve donne primo anno, Nicolò Grini (Bici Adventure Team), Michele Affricani (Bici Adventure Team) e Filippo Modesti (Bici Adventure Team) tra gli allievi uomini secondo anno, a loro volta impegnati nel team relay a staffetta e con le gare per ogni singola categoria.