FCI Marche: il 13 novembre appuntamento con la Cesane Enduro Race e la Bike Wine Serrapetrona

FOSSOMBRONE – La stagione dell’enduro è in dirittura di arrivo e nella sua collocazione tradizionale in autunno si ripresenta puntualmente la Cesane Enduro Race in programma domenica 13 novembre in quel di Fossombrone. Con l’organizzazione materiale dell’evento a cura del sodalizio Mtb Club Sorci Verdi, valevole per il campionato provinciale FCI Pesaro-Urbino e per l’Enduro Marche Series (ultima prova di campionato regionale FCI Marche), la città delle “tre corti” si riempirà dell’entusiasmo dei tanti specialisti dell’enduro i quali daranno vita ad uno spettacolo elettrizzante su 3-4 prove speciali, inframezzate da trasferimento da percorrere in tempo massimo. Le prove speciali si terranno in corrispondenza di 3-4 diversi percorsi presso il monte delle Cesane, la partenza del primo concorrente (alle 9:00) è prevista in corso Giuseppe Garibaldi, sede anche dell’arrivo.

SERRAPETRONA – Il Tour delle Cantine della Vernaccia di Serrapetrona è una passeggiata cicloturistica alla scoperta del territorio e dei prodotti tipici, in programma domenica 13 novembre nell’ambito del circuito Bike and Wine 2022, su iniziativa del Bike Italia Tour presieduto da Francesco Baldoni e si avvale dell’egida della Federciclismo Macerata guidata da Carlo Pasqualini. Cicloturisti attesi in sella su un tracciato misto di 30 chilometri con 700 metri di dislivello, tra strade asfaltate e bianche, con ritrovo alle 8:30 e partenza alle 9:30 da Serrapetrona in Piazza Santa Maria. Sono ammesse e-bike, mountain bike e gravel per ciclisti esperti.