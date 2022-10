FCI Marche: il 9 ottobre a Camerino la GF Terre dei Varano Off Road e assegnati i titoli provinciali FCI Macerata ciclocross

CAMERINO – A Camerino si sta per alzare il sipario sulla terza edizione della Terre dei Varano Off Road con la regia organizzativa dell’AVIS Frecce Azzurre, valida tra l’altro come ultima prova del circuito Bike Tour Coppa Marche e per la classifica Point-to-Point regionale sotto l’egida della Federciclismo Marche. La gara è in programma domenica 9 ottobre su un unico percorso di 40 chilometri e 1.600 metri di dislivello (ritrovo alle 8:00 in via le Mosse presso i locali della Contram e partenza alle 9:30). I sentieri si snodano tra le montagne che circondano la città medievale fino a spingersi nei territori di San Severino e Serrapetrona attraversando boschi, prati e valli e offrendo agli appassionali tutte le caratteristiche peculiari della Mountain Bike: single track, salite pedalabili e brevi strappi, discese tecniche, tratti molto suggestivi e panoramici. Il tracciato è stato leggermente modificato per renderlo più scorrevole e per aggiungere altri emozionanti percorsi ai sentieri che oramai caratterizzano la competizione camerte come la dura salita di San Francesco e le impegnative discese di Sherwood e della Sassaia.

CORRIDONIA – Per la quarta volta di fila, il Giro d’Italia Ciclocross ha elevato agli onori delle cronache lo spettacolo del ciclocross e l’ambientazione del CorridoMnia Shopping Park che hanno consentito a oltre 750 atleti da tutta Italia di iniziare la stagione del ciclocross sotto i migliori auspici. Va dato atto al trait d’union tra il Bike Italia Tour di Matelica (Francesco Baldoni) e l’Asd Romano Scotti, il Club Corridonia del presidente Mario Cartechini col supporto ospitale di CorridoMnia Shopping Park e in ambito istituzionale-sportivo dell’amministrazione comunale di Corridonia, del comitato regionale FCI Marche e del comitato provinciale FCI Macerata. Tra le gare ufficiali del Giro d’Italia Ciclocross tra agonisti e amatori, lo short track giovanile dai G1 ai G5, ha trovato posto anche il campionato provinciale FCI Macerata di ciclocross con l’assegnazione delle relative maglie sulle spalle di Cristiano Magi (Recanati Bike Team) tra gli esordienti, Diego Annese (Gruppo Ciclistico Matelica) tra gli allievi primo anno, Nicolò Grini (Bici Adventure Team) tra gli allievi secondo anno, Agnese Calcabrini (Recanati Bike Team) tra le allieve donne, Teodoro Torresi (Bici Adventure Team) tra gli juniores uomini, Giulia Rinaldoni (Polisportiva Morrovallese) tra le juniores donne, Davide Rinaldoni (Polisportiva Morrovallese) tra gli under 23, Pietro Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni) tra gli élite, Alessandro Delsere (Team Co.Bo. Pavoni) tra i master 2, Andrea Pasquarella (Team Co.Bo. Pavoni) tra i master 3, Paolo Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni) tra i master 4, Giovanni Filippo Raimondi (Team Co.Bo. Pavoni) tra i master 5 e Mary Guerrini (Team Co.Bo. Pavoni) tra le master donna.

