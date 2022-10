Trofeo Poly Flub by Omnia Tecnologie: boom di adesioni a Magliano di Tenna

Viaggia a pieno ritmo l’organizzazione del Trofeo Poly Flub by Omnia Tecnologie, il tutto sotto l’occhio vigile e attento dell’Abitacolo Sport Club di Rosauro Paoloni che si prepara a ricevere un’invasione pacifica di partecipanti a Magliano di Tenna domenica 9 ottobre.

Una manifestazione impreziosita dalla presenza di ben 200 atleti provenienti da diverse regioni d’Italia (Abruzzo, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Umbria, Puglia, Piemonte, Basilicata, Toscana e ovviamente Marche), essendo una delle gare di inizio stagione di ciclocross che servirà come banco di prova per i prossimi impegni agonistici.

Nelle adiacenze dello stadio comunale in zona piazza della Repubblica (ritrovo alle 7:00 dentro il plesso scolastico scelto come polo logistico), dove è stato ricavato il percorso di circa 2 chilometri interamente su prato (drenante anche in caso di pioggia) ma senza toccare l’asfalto con una rampa da scendere a piedi.

In accordo con la giuria, la società organizzatrice ha deciso di sdoppiare la partenza delle categorie allievi ed Esordienti separando le categorie maschili da quelle femminili.

Il nuovo cronoprogramma giornaliero prevede ben quattro batterie di partenza: la prima dedicata agli juniores, alle donne e ai master di seconda fascia over 45 e di terza fascia over 54 (tempo gara 40 minuti con partenza alle 9:30), la seconda per élite, under 23 e i master di prima fascia under 45 (60 minuti con start alle 10:20), la terza per allievi ed esordienti uomini (30 minuti, il via alle 11:30), la quarta per allieve ed esordienti donne (30 minuti, start alle 12:10) e con un’appendice dedicata ai G6 (20 minuti) in gara alle 12:20.

Alle 12:50, spazio alla manifestazione promozionale per i giovanissimi e i non tesserati, allo scopo di dare l’opportunità ai più piccoli di condividere la passione per le ruote grasse a fianco dei grandi.