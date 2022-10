Volley, Lube-Padova_ le info del match di Superlega

Il cammino della Cucine Lube Civitanova tra le mura amiche segue un fil rouge che va dall’ultima partita ufficiale della passata stagione in casa, la gara delle 20.45 con Perugia valsa il terzo Scudetto di fila, all’imminente prima sfida interna del 2022/23 con la Pallavolo Padova, ancora una volta in notturna.

Alle 20.30 di domani, domenica 9 ottobre, i campioni d’Italia ospiteranno i rivali patavini all’Eurosuole Forum di Civitanova per il 2° turno di andata della SuperLega Credem Banca (diretta Volleyballorld.tv e Radio Arancia). Sarà il primo di due turni consecutivi tra le mura amiche (domenica 16 contro Modena).

Faccia a faccia due formazioni ricche di giovani talenti e reduci da cambiamenti importanti nel roster. In fase di rodaggio sono arrivate le prime soddisfazioni al debutto in SuperLega Credem Banca. I marchigiani hanno espugnato in tre set il PalaMazzola di Taranto contro la Gioiella Prisma, i veneti hanno piegato la Valsa Group Modena al fotofinish sul campo amico della Kioene Arena.

Il campione d’Europa U20 Ionut Ambrose, talento dell’Academy Volley Lube, sarà inserito nel gruppo seniores per fare esperienza con la prima squadra, ma darà anche il suo contributo alla formazione U19 nel torneo di Serie B.

Premiazione Gabi Garcia Fernandez

Durante il saluto iniziale, l’opposto biancorosso Gabi Garcia Fernandez riceverà dalle mani della presidente Simona Sileoni il pallone d’oro attribuito al portoricano dalla Lega Pallavolo Serie A per il miglior servizio in SuperLega Credem Banca nella stagione 2021/22.

In classifica la Cucine Lube Civitanova ha 3 punti come Cisterna, Perugia e Trento. La Pallavolo Padova ha 2 punti come Verona.

Alla scoperta degli avversari

Tante novità ma anche diverse conferme per i bianconeri che si affacciano alla stagione 2022/23. Confermato in blocco lo staff tecnico, con coach Jacopo Cuttini chiamato a riproporre quanto di buono fatto nella passata stagione alla guida della squadra più giovane della SuperLega. Sono ben 9 su 14 gli italiani nel roster; di questi, 7 sono veneti e 4 sono cresciuti nel settore giovanile padovano: Canella, Cengia, Zoppellari e Guzzo. Al palleggio spazio all’esperienza di Davide Saitta in diagonale con l’ex Sora Petkovic, mentre in banda Desmet, Gardini e Asparuhov si sono aggregati a Takahashi, reduce dalla brillante estate con il suo Giappone. Al centro confermati Volpato, Canella e Crosato, ai quali si aggiunge l’innesto dal settore giovanile di Riccardo Cengia. Il libero è il tedesco Julian Zenger, protagonista di un’ottima stagione a Trento. A supporto Matteo Lelli, che dalla B è all’esordio in SuperLega.

Parla Mattia Gottardo (Cucine Lube Civitanova):

“Sento la responsabilità dello Scudetto sul petto perché rappresenta l’eredità di chi mi ha preceduto. La partita di domenica sarà molto complicata. Contro Padova non va mai allentata la tensione! La prima giornata ha già riservato sorprese e proprio i prossimi rivali, giovani e tenaci, sono stati protagonisti battendo Modena. Così come gli altri ex della gara, tengo molto a questa sfida!”

Parla Federico Crosato (Pallavolo Padova):

“Sarà una partita ancora più difficile di quella con Modena. Dobbiamo ripetere le ottime prestazioni di sabato a muro ed essere aggressivi in battuta. Loro hanno diversi giocatori che possono metterci in difficoltà, oltre a essere i campioni d’Italia in carica. Vogliamo giocarcela a viso aperto senza timore reverenziale. Sarà una partita speciale anche perché incontreremo Bottolo e Gottardo, due ragazzi cresciuti in questo Club. Vorranno fare bella figura!”.

Gli arbitri del match

Marco Zavater e Antonella Verrascina, entrambi di Roma.

Incrocio numero 52

Le squadre si sono confrontate 51 volte: la Cucine Lube ha vinto in 45 occasioni, i patavini si sono imposti in 6 sfide.

Gli ex nei roster

Fabio Balaso a Padova dal 2012/13, al 2017/18, Mattia Bottolo a Padova dal 2019/20 al 2021/22, Enrico Diamantini a Padova nel 2015/16, Mattia Gottardo a Padova dal 2019/20 al 2021/22.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Mattia Bottolo – 1 attacco vincente ai 500 (Cucine Lube Civitanova)

In carriera: Asparuh Asparuhov – 6 attacchi vincenti ai 500 (Pallavolo Padova)

