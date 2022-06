Federica Ferrari, attrice e modella di Fermo, dall’Hip Hop al Porno

Fermo – Ballare a Los Angeles “hip hop” e fare “porno” nel cinema a luci rosse e su Onlyfans: Federica Ferrari, attrice hard e performer, si racconta in un’intervista esclusiva su MOW (mowmag.com). Sul magazine lifestyle di AM Network, l’attrice e modella di Fermo è fotografata durante un simbolico tagliando, durante il quale illustra: i pregiudizi della società italiana e l’outing con Giuseppe Cruciani e David Parenzo, giornalisti e conduttori dell’irriverente trasmissione La Zanzara di Radio24: “erano molto interessati a questa cosa, anche perché stavo ancora superando lo shock che la notizia avevo provocato”. Passando per l’esperienza formativa nella West Coast californiana: “negli USA praticavo varie discipline e anche la pole dance, per cui ho mutuato alcune delle esperienze sul palco in USA e ho creato un mio personale stile – dettaglia la star per adulti sulle pagine digitali di MOW – che è un mix… in tacchi alti: hip hop, floor play, pole dance e movimenti da terra, più altre influenze”. Su mowmag l’affascinante e tatuata modella svela anche uno dei propri segreti per conquistare il partner all’interno di una relazione: “a me piace capire la sessualità dell’uomo e mi piace giocarci”.

https://mowmag.com/attualita/federica-ferrari-voglio-capire-la-sessualita-dell-uomo-e-mi-piace-giocarci

Loading...